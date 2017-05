Personne n’ose parler fort entre Aguelok et Tessalit. Tout le monde a peur. Peur de donner des dĂ©tails de l’affaire, sinon les islamistes, les barbares peuvent les tuer Ă leur tour.

Les barbares, ce sont les islamistes. Ils ont minutieusement préparé leur coup.

Dans un premier temps, ils suivaient de très près “Habiba” et ” Mohamed ”  Les deux roucoulaient en cache depuis plusieurs mois. Leur crime? N’avoir pas scellĂ© un mariage conformĂ©ment Ă la charia. Aux environs d’Aguelok oĂą ils vivent, les barbares imposent leur loi.

Ce jeudi, une source bien informĂ©e a confiĂ© Ă Maliweb.net : “Depuis dix jours, le couple, accusĂ© d’adultère a Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©. Ils ont Ă©tĂ© jugĂ©s. La dĂ©cision a Ă©tĂ© prise de les lapider. Mardi, des trous ont Ă©tĂ© creusĂ©s. Une vingtaine de personnes ont assistĂ© Ă la scène. La lapidation a durĂ© une heure. Ils ont Ă©tĂ© tuĂ©s ”

Selon la mĂŞme source, il a Ă©tĂ© ensuite demandĂ© au public prĂ©sent de ne jamais donner d’informations sur la lapidation sous peine d’ĂŞtre assassinĂ©.

Ce qui explique donc le silence, la loi de l’omerta qui circule.

Selon un ancien dĂ©putĂ© de Tessalit, ” les islamistes ont filmĂ© la scène et veulent la diffuser probablement au dĂ©but du mois de carĂŞme en guise de menace aux non croyants”.

L’horreur, la barbarie.

Non seulement ils tuent, mais ils interdisent aux populations d’en parler . Heureusement que quelques voix s’élèvent.

InterrogĂ©, un membre du gouvernement malien dĂ©nonce ” des barbares d’un autre monde”.

” Comment pouvons-nous accepter cela? La communautĂ© internationale doit condamner ces nouvelles lapidations et combattre ces terroristes ” , a t-il martelĂ© de son cotĂ© , Oumar Coulibaly, du gouvernorat de Gao ( dans le nord), Pour qui , ” ce crime ne restera pas impuni”.

Sur place ce jeudi en dĂ©but d’après-midi, un calme rĂ©gnait dans le secteur de Aguelok oĂą les islamistes règnent en maĂ®tres absolus.

Il paraĂ®t mĂŞme qu’ils s’apprĂŞtent Ă procĂ©der Ă l’arrestation de plusieurs personnes soupçonnĂ©es d’informer ” les ennemis de l’islam”

Amadou Diallo/Maliweb.net