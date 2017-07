Le Chef de l’Etat a présidé, le vendredi 7 juillet dernier, à l’Ecole d’instruction Boubacar Sada Sy de Koulikoro, la cérémonie de sortie de la 38e Promotion d’Officiers de l’Ecole Militaire Interarmes (EMIA), baptisée ”Feue Haoua KEÏTA”. Occasion pour IBK de magnifier la bravoure de notre armée, de lui témoigner sa confiance et celle du Peuple malien tout entier.

Cette 38e promotion est composées de 72 Officiers ouest-africains venus du Bénin, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Mali et du Togo. 67 Officiers dont 8 femmes ont suivi le Cycle Ordinaire de formation durant 3 ans et 15 autres Officiers, le Cycle Spécial durant 9 mois.

Le vendredi 7 juillet, à 9h55, le Chef Suprême des Forces Armées Maliennes, Son Excellence Ibrahim Boubacar Kéïta, a marqué son arrivée sur les lieux. Après l’exécution de l’Hymne national par les fanfares de la Garde nationale, le Chef de l’Etat a salué les couleurs nationales et a reçu les honneurs militaires puis a passé en revue les Troupes.

Après ce cérémonial militaire, le Président de la République a assisté au défilé militaire, à la remise des Sabres et Epaulettes aux 72 Sous-officiers par leurs parrains, à leur prestation de serment, au Chant de promotion et au défilé des Troupes.

L’Honorable feu Haoua Kéïta immortalisée

Devant le Chef Suprême des Armées, ces 72 Officiers et Sous-lieutenants se sont immédiatement mis à la disposition de l’emblème national et ont promis de servir en toute loyauté, au prix de leur sang, leurs patries. Pour ces nouveaux officiers, il ne sera point question de troquer l’honneur et les intérêts supérieurs de leurs patries respectives et du continent africain contre ni l’or, ni diamant, encore moins contre l’argent.

C’est la première fois dans l’Histoire du Mali que le nom d’une femme est attribué à une promotion d’Officiers de l’Ecole Militaire Interarmes. En baptisant cette 38e promotion ”Haoua KEITA”, le Chef Suprême des Armées a salué solennellement l’initiative qui servira de ressusciter puis immortaliser la mémoire de l’Honorable Feue Haoua KEITA, qui fut la Première Femme Députée du Mali de 1959 à 1968.

Une armée de confiance

Face à la presse à la fin de la cérémonie, le Chef Suprême des Armées a magnifié le choix d’une femme pour porter, pour la première fois, dans l’Histoire de notre pays, le nom de cette promotion. Pour son Excellence Ibrahim Boubacar Kéïta, ce choix témoigne de la reconnaissance du mérite à la femme malienne et la célébration de la femme africaine à travers la Marraine de la Promotion. Mais aussi le respect du Mali à tous ses engagements africains.

«Nous sommes confiants en notre armée, une armée respectée et qui sera au rendez-vous de l’Histoire», a déclaré le Président de la République.

Le Chef de l’Etat a également souligné tous les sacrifices consentis à l’endroit des forces armées et de sécurité. Il s’agit, entre autres, la création du fonds de solidarité relatif à leur prise en charge et leurs ayants droits (voir décret pris en Conseil des Ministres, le jeudi 6 juillet 2017).

Il n’a pas manqué de rappeler que tous des moyens continueront à être déployés par l’Etat au profit de sa vaillante Armée, en refondation remarquable. Cela, en dépit de nombreux obstacles.

Appel à l’Unité nationale

A Koulikoro, le Président de la République a, par ailleurs, saisi l’occasion pour lancer un appel pressant à tous les Maliens d’œuvrer à la culture de l’Unité nationale, à la paix et à la stabilité durable, pour l’avenir heureux du Mali. Allusion probablement faite aux gesticulations autour du projet de la révision constitutionnelle dont il est l’initiateur. Car, il s’agit avant et après tout de l’intérêt supérieur de la Nation.

Visite du pont Kayo

Reconnaissant l’état dégradant de cette route qui mène à la capitale de la deuxième Région, mais qui est, fort heureusement, en train d’être rénovée, le Président IBK a salué le courage et la détermination de toutes les hautes personnalités qui ont effectué le déplacement de Koulikoro. Il s’agit bien des Présidents des Institutions de la République, des membres du Gouvernement, des membres du Cabinet Présidentiel, du Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, des Ambassadeurs de pays amis du Mali, des Responsables administratifs et politiques, des Chefs militaires de la Région de Koulikoro, des Représentants de la Force Française de Barkhane, de la MINUSMA, de l’EUTM, des parents et amis des récipiendaires du jour et les populations de Koulikoro.

Sur le chemin de retour, le Président de la République a marqué un arrêt sur le chantier de construction du pont Kayo pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.

C’est dire que bientôt ces deux infrastructures feront l’objet d’une inauguration.

Que peut-on retenir ?

Cette cérémonie témoigne de la fierté et l’amour du Chef de l’Etat, envers sa vaillante armée qui se bat inlassablement contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.

Il s’agit, en substance, de la refonte de notre système de défense et de sécurité, qui reste une vision politique chère au Président de la République. Une vision pour laquelle il se bat depuis son accession à la magistrature suprême de l’Etat en 2013.

Il faut rappeler que le Major de la Promotion ” Haoua KEÏTA ” est l’Officier Amadou Coulibaly de la République du Mali.

Cyril ADOHOUN