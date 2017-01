Welcome! Log into your account

S’agissant de la citoyenneté, le conférencier dira qu’elle consiste, pour une personne, à avoir des droits civils et devoirs civiques. « On est citoyen d’un pays d’une communauté, lorsqu’on est libre d’exercer des droits civiques» a-t-il déclaré.

Ainsi, selon lui, la sécurité consiste à assurer la sureté des personnes et de leurs biens, la tranquillité publique et la salubrité publique.

« Notre jeune mouvement se donne la mission d’aider les forces armées et de sécurité permettant d’accroitre la citoyenneté active chez l’ensemble des jeunes du Mali » dit-il. Avant d’ajouter, que c’est l’amour du pays qui permet aux jeunes d’avoir l’envie de contribuer au façonnement, au rayonnement et à la construction de leur pays. Toute chose qui, dit-il, est obligatoire pour tout citoyen, surtout les jeunes.

La Maison de la presse a servi de cadre, le vendredi 20 janvier, à la tenue d’une conférence débat organisée, par le Mouvement des Jeunes pour l’Action Civique au Mali (MOJAC-MALI). Avec comme thème : « Jeunesse-sécurité-citoyenneté, quel rapport »? Au présidium, on pouvait noter entre autres : la présence du directeur général adjoint de la Police, Mahamadou Z Sidibé et du président du MOJAC, Jabar A Traoré et d’autres personnalités.

You are going to send email to