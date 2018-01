«Les liens indissolubles qui unissent notre Armée au peuple, depuis 57 ans, nous commandent aujourd’hui de nous rassembler, dans un même élan et au-delà de tous clivages, dans un esprit de cohésion nationale, autour des valeurs républicaines ». C’est là, l’un des messages forts que l’on retient du discours que le chef de l’Etat, a prononcé, hier soir, à l’occasion de la fête de l’armée malienne, qui se déroule, ce jour, samedi 20 janvier.

Ce jour, samedi 20 janvier 2018, l’armée malienne, célèbre le 57ème anniversaire de sa naissance. A cette occasion, une cérémonie de prise d’armes, placée sous la présidence du chef de l’Etat, le président Ibrahim Boubacar Keïta, se déroule présentement au niveau de la place d’armes de Kati. Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, sous officiers et militaires de rangs se sont massivement mobilisés pour la circonstance. Au cours de cette cérémonie, qui a débuté aux environs peu avant 10 TU, le chef de l’Etat, chef suprême des Armées, a d’abord sacrifié au traditionnel dépôt de gerbes de fleurs sur la Stèle dédiée aux martyrs, avant de présider à la place d’armes, le passage des troupes représentant dignement et fièrement une armée en pleine reconstruction. Auparavant, le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants et son homologue de la Sécurité et de la Protection Civile ont procédé à la décoration de certains éléments des forces et de sécurité qui se distingués par la qualité du service rendu à la Nation.

Cette année, la fête de l’armée intervient dans un contexte où les FAMA, outre les faveurs obtenues suite à l’adoption de la LOPM, vont bientôt profiter de l’opérationnalisation, très prochaine, de la Fondation pour la Solidarité. Selon le président IBK qui a donné l’information (dans son discours à la Nation) cette Fondation dont les textes ont, selon lui, déjà été adoptés, «devra permettre une meilleure gestion de la politique sociale de l’Etat en faveur des militaires, de leurs familles et de leurs ayant droits, particulièrement dans les domaines de l’éducation, de la santé, du logement, de la reconversion ainsi que de la mémoire».

Papa Sow / maliweb.net

Nous y reviendrons !

