Le directeur général de la gendarmerie, le colonel-major, Satiqui dit Moro Sidibé, s’est rendu du 11 au 14 mai 2017 dans la 1ère région pour s’enquérir des conditions de travail des troupes. Aux termes de cette visite, il s’est dit satisfait de l’engagement des troupes dont le moral est au beau fixe.

Du 11 au 14 mai dernier, une visite de quatre jours a conduit le directeur de la gendarmerie dans les différentes unités de la gendarmerie de la région de Kayes, à savoir les cercles de Diéma, Kita, Nioro du Sahel, Sandaré, Kayes villes, Diamou et Bafoulabe. Lors de ce périple, le colonel-major a constaté l’état des différents bâtiments abritant les brigades et escadrons et a échangé avec les hommes sur le terrain. Il a mis l’occasion à profit pour expliquer les nouvelles directives de la gendarmerie nationale, mais aussi de recenser les différentes préoccupations.

Satiqui Moro Sidibé a déploré la vétusté de certains bâtiments visités, beaucoup d’autres ne répondant pas aux normes requises. Ils sont la plus part, construits et livrés sans aucune participation de la direction générale de la gendarmerie. De telles conditions d’hébergement engagent la sécurité de leurs occupants. C’est pourquoi, il a exprimé la nécessité d’améliorer ces conditions pour le confort de ses hommes afin de mieux répondre aux attentes.

A Sandaré, le problème de locaux adapté se pose avec acuité au point que le directeur général était obligé de demander à la hiérarchie d’accorder un contrat de bail portant sur d’autres locaux pour faire loger la brigade territoriale.

Il a également évoqué la problématique d’équipements au niveau des unités visitées dans la région de Kayes comme ce fut le cas dans d’autres régions. S’agissant de l’équipement des unités, il a salué les efforts du gouvernement dans ce sens tout en reconnaissant que beaucoup reste à faire.

Le satisfécit du directeur général de la gendarmerie découle de la détermination et de l’engagement des agents à accomplir leur mission régalienne malgré leur condition de travail difficile. « Ce qui est réconfortant , c’est que nous nous sommes rendus compte que malgré les conditions difficiles de travail et d’exécution de service , les hommes ont le moral , ils ont confiance au commandement , ils sont engagés et cela est vraiment à saluer. Nous entendons maintenir cet élan d’engagement que nous avons constaté au niveau des hommes durant cette visite ».

Cette visite aura permis à la délégation de donner plus d’informations aux agents sur les différentes réformes visant à renforcer les capacités, l’équipement et l’organisation du dispositif sécuritaire. Parmi les nouveaux programmes, le DG a cité la police de proximité et le renouveau de l’action publique au niveau de la gendarmerie. L’objectif recherché a indiqué le Colonel Major est de faire en sorte que la gendarmerie gagne toujours plus et contribue à faire gagner l’ensemble des forces de sécurité et de défense.

Au terme de quatre jours de visite de terrain, le directeur général de la gendarmerie, le colonel-major, Satiqui dit Moro Sidibé, s’est dit satisfait.

Après l’étape de Kayes, le Colonel-major, Satiqui Moro Sidibé, et sa délégation poursuivent la même mission dans la région de Sikasso.

