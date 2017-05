L’annonce a été faite ce samedi à la faveur de l’ouverture de la 7è édition des Journées des banques et établissement financières par le ministre de l’Economie et des Finances, Dr. Boubou Cissé.

Présent à cette cérémonie, le ministre de la Défenses et des Anciens combattants, Tiéna Coulibaly, parlant de l’économie malienne avec une croissance chiffrée à environ 6% en 2016, le ministre de l’Economie et des Finances touchant l’un des objectifs des banques, à savoir la bancarisation, très faible au Mali et fixé à 16 %, a profité de l’occasion pour annoncer le virement prochain des salaires de la grande muette vers les banques en lieu et place des paiements mécaniques dans les casernes.

Après les événements douloureux de 2012, la question de salaire des militaires a fait objet d’un polémique sans précédent, où d’autres évoquaient des salaires fictifs et ou des coupes sur le salaire des militaires injustifiées. Cette annonce du ministre de l’Economie permettra, nul doute, d’endiguer ces genres de dysfonctionnements constatés par les services financiers. La nouvelle a été accueillie avec un ouf de soulagement au niveau du monde militaire mais aussi par l’Association des professionnelles des banques et établissements financiers (APBEF) avec à sa tête Moussa Alassane Diallo qui se bat depuis plusieurs années pour rehausser le taux de bancarisation dans notre pays, encore faible, contrairement à certains pays où la barre frôle 99 %.

Ce projet du ministre de virer les salaires des militaires, s’il se concrétise permettra d’accroître sûrement le taux de bancarisation dans notre pays, jugé faible par les établissements bancaires mais aussi d’assainir les finances publiques.

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, économiste de son état, facilitera en à pas douter l’exécution de ce projet phare du ministère de l’Economie et des Finances qui rentre dans le cadre des réformes de notre économie pour une bonne gouvernance, a dit compter le MEF, Dr. Cissé.

En plus pour accroître davantage le taux de bancarisation et renforcer notre économie, il s’agit d’amener aussi vers les banques le secteur informel qui occupe une place importante dans l’économie de notre pays. Ce projet survient après celles de l’inscription des militaires sur l’Assurance maladie obligatoire (Amo). Un autre projet qui avait rencontré toute sorte de difficultés avant de voire le jour. Il faut noter que ce projet de bancarisation a concerné plusieurs autres secteurs notamment l’éducation, les retraites, etc.

