L’inspecteur général des Armées et services, le général Gabriel Poudiougou, a présidé, vendredi dernier au commissariat général des Armées, la cérémonie de clôture de l’atelier sur la formation en vérification financière et l’audit.

Cette formation a été organisée par l’Inspection générale des Armées et services avec l’aide du Contrôle général des services publics, au profit des inspecteurs de l’Inspection générale des Armées et services et de ceux des Armées et services pourvoyeurs. Le général Gabriel Poudiougou a expliqué que la formation a porté sur la collecte de l’information, les risques liés à la vérification, l’évaluation du système de contrôle interne, la revue analytique. Il y avait aussi le programme détaillé de travail, les procédés et critères de vérification, la rédaction du rapport et la documentation de la vérification et la supervision de la vérification. «Chacun d’eux constitue un pion important du contrôle à effectuer sur notre outil de défense pour une meilleure protection des Maliens et de leurs biens», a précisé l’officier supérieur.

Cette formation qui s’est déroulée du 15 au 19 mai, avait pour but de permettre aux participants d’être plus à l’aise dans leurs démarches de gestion des missions d’audit et de contrôle interne au sein des Forces armées et services. Le général Gabriel Poudiougou a demandé aux participants de bien vouloir partager les acquis de cet atelier avec leurs collaborateurs et de constituer des banques de données qui serviront aux générations montantes.

Quant à Mme Konaté Salimata Diakité, contrôleur général des services publics, elle a félicité les bénéficiaires de cette formation pour leur implication effective dans les échanges destinés à instaurer une bonne gouvernance dans les services des Armées. Elle a rassuré sur la disponibilité de son service à intervenir en cas de besoin.

Adama DIARRA