En prélude à son 41e anniversaire, l’Armée de l’air a organisé une journée découverte aux familles des militaires et élèves à la Base aérienne 101 de Sénou pour faire connaitre le service à la population et susciter en elle l’engouement et le désir de l’intégrer.

La Base aérienne 101 de Sénou a reçu dimanche 5 février 2017 une journée découverte à des populations civiles. C’était en présence du chef d’état-major de l’armée de l’air, le colonel-major Souleymane Bamba, en présence de plusieurs officiers, sous-officiers et militaires du rang de l’Armée de l’air. Elle avait pour but, selon les autorités de l’Armée de l’air, de faire découvrir l’Armée de l’air par des familles des aviateurs, des jeunes écoliers, mais aussi et surtout les jeunes lycéens en vue de susciter en eux l’engouement et le désir de venir servir dans l’Armée de l’air.

Les visiteurs ont eu droit à un exposé sur l’historique et les missions de l’Armée de l’air et une visite guidée permettant de découvrir les matériels utilisés dans ce service a mis fin à cette journée. Elle a aussi permis aux hôtes d’échanger avec le personnel pour être mieux édifier sur ce service qui a fait et continue de faire la fierté de l’armée malienne.

Le colonel-major Souleymane Bamba a assuré les visiteurs quant à la redynamisation de l’Armée de l’air. “Aujourd’hui l’Armée de l’air est équipée en avion de reconnaissance, des hélicoptères d’attaques et de manœuvre, des avions de transport de troupe et de cargo. A ces acquis, de nouveaux équipements vont s’ajouter dans les jours à venir dans le cadre de la Loi d’orientation et de programmation militaire”.

L’Armée de l’air, a-t-il ajouté, est dans une phase de renaissance après des moments de difficultés, non seulement en termes de matériels, mais aussi en termes d’équipements et de personnel. D’où la motivation des autorités militaires de placer ce 41e anniversaire sous le signe du renouveau.

Youssouf Coulibaly