Aucun malien fier de son armée, soucieux de ses fils et frères qui y sont ne voudra pas se boucher les oreilles pour ne pas entendre certaines informations qui sont diffusées par les médias. Il ne se passe presque plus de semaine que nous n’apprenons que certains de nos militaires en patrouille sont tombés dans une embuscade, un piège tendu par l’ennemi. Si tel n’est pas le cas, c’est alors une voiture qui a sauté sur une mine. Malheureusement il y a toujours des morts et des blessés. Certes, pour une armée qui est sur le champ, l’embuscade et même un véhicule qui saute sur une mine, c’est normal et il faut s’y attendre. Mais lorsque cela devient un fait courant, il y a lieu de se poser des interrogations : Qu’est-ce qui provoque ça ? Est-ce un manque de stratégie ? y a- t-il eu trahison quelque part ou alors, est-ce une imprudence ? Il faudra bien que nous soyons édifiés sinon nous resterons toujours troublés par cette situation dont est victime la grande muette. Si l’on se borne aux informations que nous sont balancées tous les jours par certaines presses , l’on se laisserait convaincre par le sentiment que notre armée est toujours sur la défensive. Et pourtant notre armée est une vaillante armée. Rappelons seulement son combat pour l’indépendance de l’Algérie, l’écrasement de la première rébellion en 1963 et la victoire dans d’autres batailles qu’il y a lieu de ne pas citer pour ne pas raviver des tensions. L’âge d’or de l’armée malienne, c’est aussi le coup d’Etat de 1968 dont j’exclus l’aspect politique pour ne garder que le cadre strictement militaire. Nous avons tous chanté l’hymne du soldat, le soldat engagé librement qui jure d’honorer le serment de donner pour le Mali tout le sang de son corps pour bâtir un pays prospère et fort. La conscience du militaire était qu’il est digne fils de ce pays et qu’il fallait marcher la tête haute comme les ancêtres. Que n’étions-nous fiers d’entendre les militaires dire qu’ils ne sont pas des conquérants mais qu’ils disent : halte à tout tyran. Non, notre armée a des références à faire valoir tant en valeureux hommes qu’en actes de prouesses. Plus on en connait ses mérites, plus nous sommes en droit de nous poser des questions comme exprimées plus haut. Trop d’embuscades, trop de morts, beaucoup de blessés. Il y a bien lieu pour les stratèges de dégager une stratégie pour que cette situation soit endiguée.

Pour terminer rappelons à l’intention de nos militaires cette déclaration de Horace dans la tragédie d’Horace : « Mourir pour le pays est un si digne sort qu’on briguerait en foule une si belle mort ». Patriotisme on ne peut plus clair.

MM Dembélé