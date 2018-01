Défilé et parade militaire, les festivités du 20 janvier se sont déroulées à la place d’arme de Kati sous la haute présidence du chef suprême des armées, Ibrahim Boubacar Keita, en présence des officiers, sous-officiers, hommes du rang, membres du gouvernement et des représentants des corps diplomatiques et institutions de la République. Après la revue des troupes en compagnie du chef d’Etat-major général de l’armée M’Bemba Moussa, le président de la république, IBK en signe de reconnaissance a rendu un vibrant hommage aux braves hommes tombés sur le champ de l’honneur

Il a ensuite remis aux familles des défunts, des chèques géants allant de 7 à 30 millions de nos francs. Pour la refondation de nos forces de défense et sécurité, beaucoup d’efforts ont été faits par les hautes autorités à travers la loi de programmation militaire et l’appui des partenaires techniques. L’armée malienne visiblement rajeunie, a acquis des outils de défense et le réarmement moral à travers le renforcement des capacités et l’amélioration de condition de vie des hommes Cependant des défis restent à relever. Cette date est fêtée tous les ans, mais l’atmosphère des dates anniversaires n’est pas la même. Dans la vie d’un pays, il y a parfois des moments difficiles comme c’est le cas de l’armée malienne qui a eu à subir des attaques récurrentes. De nos jours, l’armée a perdu de valables fils sur le terrain. A titre de rappel, l’année 2017 a été meurtrière avec plus de 716 victimes, selon les informations. Si on s’en tient à ce nombre, nous dirons qu’il y en a eu trop.

Nous avons une armée victime des complicités étrangères, une armée avec des généraux absents sur le terrain. Car, malgré la présence d’autres forces sur le terrain, l’armée malienne est celle qui paie le lourd tribut. La MINUSMA et la force Barkhane sont sur le terrain et tout récemment la force G5 sahel vient de prendre corps. Cette armée a été fondée aux premières heures de l’indépendance.

IBK ambitionne de donner plus de valeur à la personne humaine, de reconnaitre les mérites et aussi d’octroyer des aides aux soldats, des aides qui leur sont dues. La fête qui est réservée à l’armée malienne est celle de l’espoir et de la formation adéquate.

A. Cissé

