A l’occasion du 20 janvier, fête de l’armée, le président de la République Ibrahim Boubacar Kéita s’est adressé à la Nation le vendredi 19. Occasion pour lui d’exprimer ses attentes pour cette nouvelle année.

Pour les cinquante-sept ans des forces de défenses et de sécurité, le président de la République réaffirme de la volonté politique de l’Etat de mettre les forces armées et de sécurité, en phase avec les exigences du temps et les impératifs politiques, économiques et sécuritaires du pays. Cette volonté politique, poursuit-il, se traduit par de grandes mutations au sein de nos forces armées et de sécurité. Il s’agit de l’équipement des troupes et leur réarmement moral, la réorganisation de la chaine de commandement, la mise en condition et préparation opérationnelle des troupes, le renforcement des effectifs, l’amélioration des conditions de vie et de travail des militaires et de leurs familles. « Ces mutations visent à moderniser notre outil de défense, à créer les conditions les meilleures de son plein épanouissement et du renforcement continu de ses capacités, à renforcer la cohésion et la discipline au sein des Forces Armées et de Sécurité », précise le chef de l’Etat.

Aussi le président de la République est revenu sur les prochaines joutes électorales. « Un des défis essentiels que nous devons relever ensemble au cours de l’année qui commence est incontestablement l’organisation des élections générales libres, crédibles, transparentes, paisibles et conviviales » souligne-t-il. Pour cela, les missions de l’armée seront essentielles, plus difficiles et plus exigeantes. Il s’agira pour le président IBK de créer les conditions les meilleures pour l’organisation de ces élections sur l’ensemble du territoire national avec la participation de tous les maliens.

Abdrahamane Sissoko

