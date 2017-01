Désormais, le 20 janvier 2017, restera à jamais gravé dans les annales et dans l’histoire de la commune rurale de Dombila, située dans le district sanitaire de Kati, à une centaine de Km de Bamako. En effet, cette date marque le témoignage de la solidarité des Amis des Malades Démunis en collaboration avec l’Association des ressortissants de Dombila à l’endroit de la population. Toutes les pathologies ont été concernées par cette opération. Le coût de ces médicaments distribués est estimé à plus de cinq(5) millions de FCFA. Pour cette journée sanitaire à Dombila, l’accent a surtout été mis sur les cas d’urologie. Une initiative vivement appréciée et saluée par non seulement les autorités municipales, mais aussi par les notabilités de la commune de Dombila et environs.

Selon le rapport médical du CHU Gabriel Touré, un nombre important de patients venus de la commune de Dombila et environnants est enregistré chaque année. La zone est l’une des plus touchées par la mortalité maternelle et néo-natale. La commune de Dombila avec ses 14 000 âmes, est confrontée à un véritable problème de santé publique qui interpelle les autorités. A cette journée de consultation gratuites et de dons de médicaments, la population est venue massivement pour répondre à la main tendue de l’Association des Amis des Malades démunis.

Le président de l’Association des Amis des Malades démunis, Dr Mamadou Baba Sylla, dira : « Aider les malades démunis est notre sens d’être. Nous avons choisi la date du 20 janvier, pour dire que nous nous considérons comme des soldats pour lutter contre la maladie. La commune de Dombila fait partie des zones où les habitants vont plus de déplacements vers les hôpitaux. Pour cette journée, nous avons particulièrement mis l’accent sur les cas d’urologie. C’est ce qui justifie notre présence pour non seulement faire bénéficier les populations de prise en charge gratuite, mais aussi de faire des sensibilisations. C’est aussi pour témoigner notre solidarité envers nos forces armées qui se battent sur les fronts ».

Le secrétaire général de l’Association des ressortissants de Dombila, Dr Soungalo Traoré a salué l’initiative des donateurs de soins avant de souhaiter que cet appui de taille doit être pérennisé dans la durée.

Le nouveau maire élu de la commune rurale de Dombila, Sianto Diarra, a exprimé toute sa satisfaction pour cette action de solidarité envers sa population. « Je suis aujourd’hui le maire le plus heureux. Sans santé, il n’ ya pas de développement. Et la santé n’a pas de prix. Celui qui te donne la santé, ne donne la vie et l’espoir ».

Il a souhaité la construction d’un hôpital à Dombila pour non seulement alléger la souffrance de sa population, mais aussi de toutes les communes frontalières à Guinée. « L’impossible n’existe pas. C’est la volonté qui compte », a martelé le maire Sianto

Jean Goïta

Source : L’AUBE D’AFRIQUE