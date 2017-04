Après la Loi d’Orientation et de Programmation militaire, le Mali se dotera, bientôt, d’une loi de programmation de la sécurité. Le projet de décret a été adopté, ce mercredi, par le Conseil des ministres. L’information a été donnée aux journalistes, lors du point de presse hebdomadaire du porte-parole du gouvernement.

-Maliweb.net- 446 milliards FCFA. C’est la somme que l’Etat injectera dans la sécurité des personnes et des biens. Sur la période 2017-2021. «Les forces de sécurité ne sont pas suffisamment outillées pour faire face la menace actuelle. Il faut donc un nouveau type de force de sécurité», a indiqué le Général Salif Traoré, ministre de la Sécurité. «Les conditions de recrutement font être différentes de celles que vous savez et que vous avez plusieurs fois critiqué. La formation sera accentuée. L’enseignement des droits de l’homme, de l’éthique, de la déontologie seront aussi les armes des forces de sécurité. L’amélioration des conditions de vie et de travail par la construction de casernes et l’acquisition de matériels sera effective dans les cinq années à venir», a ajouté le Général Traoré.

La loi de Programmation de la Sécurité concerne la Police, la Gendarmerie, la Protection civile, la Garde nationale et les services centraux. L’objectif global, a indiqué le ministre, est de rapprocher les forces de sécurité des populations en leur apportant la sécurité et la quiétude.

Mamadou TOGOLA