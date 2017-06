Au nom du président de la République et du gouvernement, 43 militaires ont été décorés mardi par le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Tiénan Coulibaly et le Grand chancelier des ordres nationaux, le général de brigade Amadou Sagafourougueye.

La cérémonie a été organisée dans l’enceinte du département de la Défense et des Anciens combattants, en présence de nombreux officiers et de proches des récipiendaires. Parmi les 43 militaires, 17 ont été élevés au grade de chevalier de l’ordre national. Les 26 autres ont reçu la médaille du mérite national avec effigie abeille.

Dans son intervention, le Grand chancelier des ordres nationaux dira qu’il n’est pas facile de distinguer une élite, encore moins de mettre en exergue des mérites éminents. «Vous avez été proposés par le ministre de la Défense et des Anciens combattants pour recevoir ces distinctions honorifiques parce qu’il vous pratique au quotidien, parce qu’il vous connaît, parce qu’il a décelé en vous les vertus qui font les grands hommes. Vos qualités et vos mérites, reconnus par vos responsables hiérarchiques, ont été confirmés et validés par le président de la République, Grand maître des ordres nationaux», a déclaré le général de brigade Amadou Sagafourougueye.

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants a, pour sa part, indiqué que cette cérémonie de décoration n’était pas une simple formalité d’usage, mais un moment empreint d’une grande solennité puisqu’il s’agit de porter officiellement la marque de reconnaissance de la nation à des femmes et des hommes dont le dévouement au service public est la plus puissante des motivations. «J’accorde une importance toute particulière à cette cérémonie dont le but est de témoigner notre reconnaissance à des serviteurs méritants de l’Etat, pour service rendu à la nation», a souligné Tiénan Coulibaly.

Adama DIARRA