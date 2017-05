Le Gouvernement malien a pris des dispositions utiles pour le respect de l’Etat d’urgence. Comme en atteste le déploiement en nombre des forces de sécurité sur les grandes artères et points stratégiques du pays. Des dispositifs d’ordre sécuritaire salués unanimement par les citoyens de toutes les couches sociales et de tous les bords politiques.

Les autorités maliennes ont toujours eu le souci d’assurer la protection des citoyens et de leurs biens en ces temps qui courent. L’instauration de l’Etat d’urgence prouve à suffisance cet engagement des Gouvernants. Sous la houlette du Ministère de la Sécurité, des forces de sécurité sont déployées sur tous les points stratégiques, par exemple, de la ville de Bamako pour veiller sur la sécurité des personnes et des biens. Des patrouilles mixtes sont organisées de jour comme de nuit dans les zones dites criminogènes et lieux publics. Aux dires du DG de la Police Nationale, ces opérations ont permis d’interpeller des milliers de personnes et faire arrêter des bandits de grands chemins. La fréquence et le nombre aidant, on assiste à une réduction sensible du phénomène de banditisme à Bamako et les capitales régionales du pays.

En alerte maximale depuis la mise en place de cette mesure préventive, policiers et gendarmes veillent au grain sur la sécurité des grandes villes. Et cela pour éviter toute surprise désagréable. Ces précautions prises sont du goût de tous les citoyens qui expriment leurs reconnaissances aux autorités nationales.

Issa Sangaré, Habitant au quartier de Yirimadio, est d’avis que la criminalité a été sensiblement réduite dans le District de Bamako depuis l’instauration de l’Etat d’urgence. «Le déploiement des forces de l’ordre et de la sécurité dans les grandes artères est salutaire pour notre quartier. Les bandits qui opéraient en toute tranquillité ont réduit de façon régressive leurs actions. Présence des Agents en treillis oblige. Il faut continuer sur cette voie d’assainissement de la ville en matière de banditisme».

Cette femme vendeuse de condiments au marché de légumes de Dabanani témoigne : «Les autorités ont pris les mesures qui s’imposent avec l’instauration de l’Etat d’urgence. Si, auparavant, nous avions peur de quitter très tôt chez nous pour aller au marché, maintenant, nous y partons très tôt sans crainte. Car, la sécurité existe un peu partout. Le déploiement des forces de l’ordre en plusieurs endroits de la ville est à la base de cette sécurité assurée. J’exprime ma reconnaissance au Ministre de la sécurité pour ses initiatives», a-t-elle renchéri sous couvert d’anonymat.

Même si l’on n’est pas parvenu totalement à bout de cette insécurité dans le District, force est de reconnaitre qu’on est arrivé à la réduire de façon sensible, témoignent cet autre citoyen lambda sous couvert de l’anonymat. Tous sont pour que l’opération de patrouilles et déploiement des forces de sécurité dans les principales artères de la ville de Bamako ont porté fruit. Et leur ardent souhait est que ces opérations soient pérennisées dans le temps et dans l’espace.

Ambaba de Dissongo