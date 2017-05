La Direction de la Protection civile est un service central du ministère de la Sécurité et de la Protection civile avec pour mission “d’élaborer les éléments de la politique nationale en matière de protection civile et de veiller à la mise en œuvre de cette politique”. Cette information a été donnée par le directeur général de la Protection civile, colonel Seydou Doumbia, qui était en face de la presse le mercredi 17 mai 2017 pour échanger avec les journalistes sur les réformes importantes à la protection civile de 2015 à nos jours (acquis, difficultés et perspectives).

Aux dires du colonel Seydou Doumbia, la Direction générale de la Protection civile est chargée, entre autres, d’organiser, coordonner et évaluer les actions de prévention des risques et de secours en cas de catastrophe; de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de secours et de protection et de veiller à assurer la protection des personnes, des biens et de l’environnement en cas d’accidents, de sinistres et de catastrophes, en liaison avec les autres services concernés ; veiller à la sensibilisation et à l’information du public ; participer aux actions en faveur de la paix et d’assistance humanitaire ; participer à la défense civile ; concourir à la formation des personnels chargés de la protection civile. “Dans le cadre de l’exécution de ses missions de prévention, de préparation et de réponse aux accidents, aux sinistres et catastrophes, la Direction générale de la Protection civile œuvre à garantir non seulement un meilleur cadre de vie, mais également à assurer la protection des populations sur toute l’étendue du territoire national “, a-t-il attesté.

La Protection civile de plus en plus sollicitée

Parlant des interventions de ses éléments, le directeur général a laissé entendre qu’en 2015, les unités de la Protection civile ont effectué 13 77 interventions pour secourir 20 304 personnes contre 14 972 interventions en 2016 pour assister 22 325 victimes. Pour le 1er trimestre 2017, la Protection civile a enregistré 4 085 interventions pour secourir 5 427 personnes. “Par ces chiffres, nous constatons, de manière croissante, le nombre des interventions des unités de protection civile, d’une année à l’autre et corrélativement, le nombre de personnes secourues. Ces performances accrues, d’année en année, et qui illustrent à suffisance la montée en puissance de la Protection civile de notre pays, constituent une partie des résultats tangibles des réformes importantes enclenchées au sein de la Protection civile, sous l’impulsion du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Salif Traoré”, a-t-il relaté.

Evoquant les réformes intervenues à la Protection civile de 2015 à nos jours, il citera, entre autres, l’encadrement institutionnel grâce à l’adoption des textes; la restructuration du service grâce à des réformes structurelles qui ont porté sur la création de 7 nouvelles sous directions ou services et de 3 nouvelles directions régionales; le renforcement des capacités opérationnelles avec des recrutements, la formation et l’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel avec des dotations individuelles conséquentes en habillement, en équipements et l’adoption du Décret octroyant des primes et indemnités aux fonctionnaires de la Protection civile.

Une série de constructions et rénovations d’infrastructures

Sur le plan des infrastructures, il y a eu l’ouverture de nouveaux centres de secours aux 1008 Logements, à Kati, à Kabala et à Kita. Il y a, en cours, la construction d’une infirmerie à la Direction régionale de la Protection civile à Gao, la rénovation des centres de secours de Dravéla, de Sogoniko, des Directions régionales de Ségou, de Mopti et de Tombouctou. “Toute chose qui se reflète à travers la présentation physique, l’allure et le rendement au service du sapeur-pompier malien d’aujourd’hui. Ces changements sont perceptibles dans tous les domaines de la vie du sapeur-pompier, au point que certains les qualifient de véritable révolution à la Protection civile. Grace aux efforts consentis par l’Etat, les appuis importants des partenaires, la Protection civile s’acquitte honorablement de ses missions d’assistance et de secours auprès de nos populations”, a-t-il dit.

Il a par la suite sollicité de tous les Maliens, notamment les collectivités, les opérateurs économiques, les élus et la presse, d’apporter leurs appuis à la Protection civile pour qu’elle puisse faire face aux catastrophes. Car, a-t-il ajouté, “la Protection civile est de nos jours en pleine expansion. Ses missions concernent tous les domaines de la vie: dans les foyers, sur les lieux de travail, sur les routes et les cours d’eaux. Services incontournables dans la gestion des catastrophes naturelles, celles d’origines humaines ou technologiques, la Protection civile se distingue aujourd’hui par le professionnalisme avéré de son personnel”.

Siaka Doumbia