Les Forces armées et de sécurité de la zone de défense 1 de Gao ne sont pas restées en marge du 57è anniversaire de la fête de l’Armée malienne. Le gouverneur de la Région de Gao, le colonel-major, Sidiki Samaké a fait la revue des troupes avant de prendre place sous le hangar pour assister à un défilé de différents corps.

Les temps forts de la fête étaient la remise des médailles de campagne de 6 à 9 mois et le défilé des corps au camp Fihroun Ag Inssar, en présence du maire de la Commune urbaine de Gao, Boubacar Dacka Traoré et du commandant de la zone de défense de la Région, colonel, Yacouba Sanogo.

La présidente des femmes veuves du camp, Mme Maïga Aminata Touré, a témoigné de sa reconnaissance au président de la République pour son soutien dans l’amélioration des conditions de vies des militaires et leurs familles. Elle aussi réclamé, au nom de ses sœurs du travail pour leurs enfants.

Le président des anciens combattants de Gao, chef d’escadron, Abdoul Wahab atteste des améliorations apportées par le chef de l’Etat à bien des égards.

Boubacar Dacka Traoré et la présidente de l’Association des juristes pour la défense des droits humains de Gao, Me Mariam Diarra, ont respectivement remis une enveloppe symbolique aux Forces armées et de sécurité et des vivres aux veuves de militaires militaires.

Yacouba Sanogo a rendu hommage aux forces partenaires pour leur accompagnement dans la consolidation de la paix. Il a rendu un vibrant hommage aux autorités politiques de l’époque qui ont perçu la nécessité de créer un outil de défense. Il aussi salué les anciens, notamment feu général Abdoulaye Soumaré, les chefs de bataillon Pinama Drabo, Sékou Traoré, Mohamed Ould Houssa et autres qui ont spontanément rejoint l’Armée aux premières de sa de sa création.

Il a aussi rappelé que dès 1962, l’Armée fut confrontée à la première rébellion. Elle fera face avec honneur et dévouement à de nombreux défis tant sur le plan politique que social, tout au long de son évolution, a-t-il souligné.

« Chers compagnons d’armes, battons nous comme ces grandes figures qui ont fait l’histoire de notre grand Mali et qui n’ont jamais reculé devant le danger de l’adversité pour sauvegarder l’honneur et la dignité de la patrie a-t-il conseillé. Parmi eux, il a cité Fihroun Ag Inssar, héros des grandes batailles dans le Gourma.

Dans le cadre du G5 Sahel, des opérations sont en cours et permettront au-delà des grandes villes de notre pays de réduire considérablement le banditisme qui empêche la circulation des populations, a annoncé le colonel Sanogo. Le gouverneur a rendu hommage aux héros d’hier et d’aujourd’hui qui ont consenti le sacrifice ultime pour la patrie. Aujourd’hui, il y a vraiment lieu d’être fier de cette Armée qui commence à se ressaisir et monter en puissance. C’est une Armée en devenir et au service des populations, a conclu le gouverneur.



Abdourhamane Touré

AMAP-Gao

