Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Tiénan Coulibaly, a présidé hier la cérémonie de passation de commandement entre les chefs d’Etat-major généraux des Armées sortant et entrant. L’événement a eu lieu à la place d’armes du camp Soundjata Keïta de Kati en présence du général de brigade, Salif Traoré, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. On notait également la présence des chefs d’Etat-major et directeurs de service, des représentants des forces partenaires dans notre pays, et les notabilités de la ville de Kati. Après une dernière revue des troupes du chef d’Etat–major général des Armées sortant Didier Dacko, place à la passation du commandement. Par la suite, le général de division Didier Dacko désormais commandant de la Force conjointe du G5 Sahel a passé la commande au nouveau chef d’Etat-major général des Armées, M’Bemba Moussa Keïta, général de brigade. Le nouveau patron de l’Armée aura la lourde responsabilité d’assurer le bon fonctionnement de notre outil de défense. Il a remercié le chef suprême des armées, le président de la République, pour l’opportunité qu’il lui donne d’ amplifier la professionnalisation du processus de reconstruction des forces armées et de sécurité.

« Je mesure avec beaucoup de gratitude la noble et exaltante tache qu’on m’a confié, mais je suis sûr qu’avec le soutien de l’ensemble du peuple malien, nous allons capitaliser sur les acquis de mes prédécesseurs pour rendre notre armée professionnelle, en vue de rétablir la paix et la sécurité au Mali», a assuré M’Bemba Moussa Keita.

Selon lui, ses actions prioritaires seront le renforcement des capacités et la conduite des opérations pour rétablir très rapidement la sécurité dans les régions centre et nord de notre pays, pour permettre la bonne mise en application du processus de l’Accord pour la paix et la sécurité au Mali.

Par ailleurs, le nouveau chef d’Etat-major général des Armées rassure que la bonne organisation des ressources mises à sa disposition va permettre de faire la différence.

Ainsi, il a souligné que le président de la République et le ministre de la Défense et des Anciens Combattants l’ont rassuré que leur accompagnement ne fera pas défaut pour donner plus de moyens afin de faire face au complexe environnement opérationnel d’aujourd’hui.

Babba B. Coulibaly