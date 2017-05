Les maliens sont de plus en plus hostiles à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA). C’est dans ce contexte que le parti politique INNA MALIBA BANET demande, dans un communiqué avec ampliation à la primature et à la commission défense de l’Assemblée Nationale dont nous avons reçu copie, le retrait de la MINUSMA du Mali afin de laisser la place à l’armée nationale.

Les cadres et militants du parti se sont réunis, le jeudi 26 avril, dans la salle de réunion de son siège avec comme seul ordre du jour « mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA). Le parti après avoir rappelé le contexte de la création de la MINUSMA a félicité la mission onusienne pour avoir répondu à l’appel du Mali pour recouvrir les régions du nord occupées. Il félicite aussi la MINUSMA pour avoir « favorisé le retour des réfugiés et des déplacés ; former et équiper les forces de l’armée malienne, soutenir financièrement le pays,…etc. ». Le parti demande en dépit de toutes ses réalisations le retrait pur et simple de la MINUSMA du Mali pour permettre aux Maliens de gérer l’héritage de la MINUSMA. Ce retrait, conclut le communiqué, commence par la programmation de la diminution des effectifs du personnel de la MINUSMA à partir de 2017 et de permettre au gouvernement de la République du Mali de prendre la relève.

A noter que le parti politique INNA MALI BANET « Faso Lily » en abrégé P.I.M.B avec comme devise « Hier-Aujourd’hui-Demain » a été créé suivant récépissé n°189/MAT-DGAT en date du 29 septembre 2015. Il a pour but de définir et promouvoir les conditions d’une nouvelle orientation politique qui a pour vocation à regrouper toutes celles et tous ceux qui entendent développer une ambition innovante et collective pour la patrie. Il faut souligner que le parti ne se réclame ni de la convention de la majorité présidentielle (CMP) ni des partis politiques de l’opposition, ni du Centre, ni des neutres (non alignés), mais plutôt du regroupement. C’est-à-dire, tous les partis politiques après les différentes élections de s’unir autour du Président de la République démocratiquement élu pour lui faire des propositions de projets de développement et ensemble dénoncer les abus du pouvoir afin de bâtir la seule mère patrie (le Mali).

Abdrahamane Sissoko