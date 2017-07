La cérémonie de sortie des officiers stagiaires de la 8ème promotion du Diplôme d’état-majoret de la 19ème promotion du Cours Supérieur de Gendarmerie a eu lieu le vendredi 28 juillet dernier à l’école de la Gendarmerie (Caserne Chef d’Escadron Balla Koné) sise à Faladiè. C’était sous la présidence du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Général de Brigade Salif Traoré. Etaient également présents, le chef de cabinet du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Général de brigade Abdoulaye Coulibaly, le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale, le Colonel-Major Satigui dit Moro Sidibé, le Directeur Général de la Protection Civile, Seydou Doumbia, le représentant du Directeur Général de la Police Nationale.

D’entrée de jeu, le Commandant des Ecoles de la Gendarmerie, Colonel Seydou Kamissoko a expliqué le contenu des deux formations en question. Selon lui, de mi-mars 2017 au vendredi 15 juillet 2017, 16 Officiers stagiaires du Diplôme d’état-major de la Gendarmerie Nationale du grade de Capitaine ont bouclé 4 mois de formation dans les domaines que sont la Méthode d’Elaboration de Décision Opérationnelle, les Ecrits de Service (concernant surtout l’élaboration de fiches d’analyse et de synthèse au profit du commandement), les connaissances interarmes et dans le domaine des études stratégiques. Il s’agit de 9 officiers du Mali, 1 du Sénégal, 1 du Benin, 1 du Niger, 1 du Togo et 3 de la Guinée-Conakry.

Parlant de la19ème promotion du Cours Supérieur de Gendarmerie, il dira qu’elle comprend 20 stagiaires du grade de Sous-lieutenant du Mali, du Niger, du Benin, de la Guinée Conakry, du Burkina Faso et du Togo.

A en croirele Colonel Seydou Kamissoko,ils ont subi 10 mois de formation dans les matières principales que sont la Procédure Pénale, le Droit Pénal Spécial, la Procédure Ecrite, les Ecrits de Service, le Renseignement et l’Informatique. Et l’objectif de ce stage de formation d’officiers cadets explique-t-il, est d’assurer la formation professionnelle des participants en les rendant aptes à commander des petites unités territoriales et mobiles de la Gendarmerie de la taille de l’effectif d’un peloton.

Par ailleurs,il a souligné que les officiers des deux stages ont, dans le cadre de leur programme de formation, bénéficié de stages à durée relativement courtes ainsi que des conférences et séminaires organisés par les partenaires des Ecoles de la Gendarmerie Nationale. Et grâce à l’engagement et la détermination de tous les acteurs impliqués, les objectifs de ces deux sessions de formation ont été largement atteints en dépit de certaines difficultés et contraintes qui ont jalonné l’exécution de leurs programmes. Il a exhorté les stagiaires des deux formations à faire bon usage de toutes les connaissances qu’ils viennent d’acquérir.

Prenant la parole, le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale, le Magistrat Colonel-Major Satigui dit Moro Sidibé a félicité les stagiaires pour leur succès aux différents stages. Il a aussi remercié les encadreurs pour les résultats obtenus. Selon lui, la notion de sécurité publique prend de plus en plus de l’ampleur et les questions de sécurité deviennent de véritables enjeux politiques et sociaux car le risque sécuritaire toucheà la fois les milieux urbains, périurbains et ruraux.

A en croire le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale, face aux défis sécuritaires du moment et du besoin qu’expriment les populations de se sentir en sécurité, la Gendarmerie a, sous l’impulsion du MSPC et avec l’implication personnelle du ministre Salif Traoré, procédé à l’identification des besoins et fait des choix de priorité. D’après lui, la Gendarmerie a entrepris un vaste programme de renforcement de ses capacités opérationnelles, basé sur le maillage sécuritaire plus efficace du territoire, la création d’unités de Gendarmerie au Centre du pays (Ségou et Mopti), l’établissement de ceinture de sécurité autour de Bamako pour faire de la capitale, un ilot sécurisé à travers la création d’unités de Gendarmerie. Il a également fait savoir que certaines de ces unités sont sur le point d’être déployées alors que les arrêtés de création sont encore en souffrance dans le circuit d’adoption.

Pour sa part, le président de la 8ème promotion du DEMG, le Capitaine Samba Karim Timbo a remercié la Direction Générale de Gendarmerie Nationale pour son soutien et son accompagnement constants ainsi que l’ensemble des intervenants extérieurs. Il s’agit des cadres de la MINUSMA, de la Coopération française, de l’Ecole de Maintien de la Paix, d’EUCAP-Sahel Mali, les conférenciers de la société civile malienne etc. Il a adressé ses remerciements au directeur de la formation, le Chef d’Escadron Yousouf Otto Diallo pour son engagement, sa détermination et sa disponibilité. Avant de dire à ses collègues récipiendaires qu’il appartient à chacun d’entre eux, où qu’il se retrouve, de se rappeler que le flambeau de l’école d’état-major et du Cours Supérieur de la Gendarmerie Nationale est entre leurs mains.

A noter que la cérémonie a été marquée par la remise de diplômes aux(trois) 3 premiers de chaque stage et par un défilé des troupes de la Gendarmerie.

Fily Sissoko