Le Président de la Commission de Défense et sécurité de l’Assemblée Nationale, l’honorable Karim Kéita était aux côtés des Forces armées maliennes pour célébrer avec elles la nuit du réveillon marquant l’entrée dans la nouvelle année 2018. Cet acte revigore les troupes qui se rassurent que le peuple est avec elles.

Le 31 décembre 2017, le Camp Fort Sidy Bekaye de Tombouctou a vibré aux sons des festivités de fin d’année. Ce, grâce à la visite rendue par l’honorable Karim Kéita qui a choisi d’être plus proche des éléments sur le théâtre des opérations dans le Nord du Mali, en vue de débarrasser le pays de ses ennemis et ramener la quiétude dans les esprits.

Les chansons et danses ont meublé la soirée où, très euphoriques, les Famas n’ont manqué de témoigner de leur détermination à mourir pour la Patrie.

Le lendemain 1er janvier 2018, l’honorable Karim Kéïta, a effectué une visite au Camp de Acharane à 35 km de Tombouctou, avec une délégation de la commission défense, sécurité et protection civile de l’Assemblée Nationale du Mali. Il a été question du point de la situation sécuritaire par le Colonel Abbas Dembelé, Commandant de la région militaire N° 5 et chef du secteur 3 de l’opération DAMBE-2eme phase “stabilisation”.

« On est ensemble », a martelé le président de la Commission de défense et sécurité de l’Assemblée Nationale.

Le moment a été également opportun pour l’honorable d’adresser ses félicitations aux nouveaux officiers qui viennent de monter en grade. Ainsi a-t-il déclaré : « Un réel honneur d’assister et de participer au port de vos nouveaux gallons, félicitations, la Patrie compte sur vous».

Par cette visite, la représentation nationale montre qu’elle pense aux FAMA. Car il est question de montrer qu’à chaque fois que nous fêtons, nous devons comprendre qu’il y a des gens qui sont en train de veiller sur notre sécurité.

« Nous avons délivré le message de soutien, d’encouragement et que nous compatissons à tout ce qu’ils ressentent. Nous leur avons dit que nous comptons sur eux pour libérer notre pays. Il faut qu’ils comprennent qu’en tant que civils, nous agissons en fonction de notre position de membres de la commission pour les mettre dans les conditions nécessaires », a renchéri les membres de la délégation.

Pour les Forces Armées maliennes de Tombouctou, cette visite est salutaire dans la mesure où elle intervient en cette période de fin d’année où les troupes ont besoin du soutien moral.

« Nous saluons cette visite. L’honorable fait notre fierté et cette visite vient nous revigorer. Cela montre que le peuple est avec nous, il ne nous a pas oubliés. Il est loin de nous mais proche de cœur. D’hier 31 décembre 2017 à aujourd’hui 1er janvier 2018, nous sommes plus ravivés par cette visite de notre responsable parlementaire. Nous sommes déterminés et nos actions seront sans failles et indéfectibles pour sauvegarder le territoire », a soutenu un homme de rang, ayant requis l’anonymat.

Cette visite a servi d’une pierre deux coups pour l’honorable. Les membres du Club des amis de Karim Kéita, section de Tombouctou, ont rencontré l’honorable auquel ils ont présenté de vœux du nouvel an 2018. Ce Club, dont le siège est basé à Bamako, mène sans ambages des actions en contribuant fondamentalement à la visibilité des actions de l’honorable Karim Kéita.

Cyril ADOHOUN

