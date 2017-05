Le jeudi 27 Avril 2017, l’Ambassadeur du Royaume des Pays Bas, Jolke Oppewal et ses concitoyens basés au Mali ont célébré, la fête du Roi Willem Alexander. En présence de plusieurs personnalités, le diplomate néerlandais, Jolke Oppewal a mis l’occasion à profit pour faire le bilan du rapport de coopération qui existe entre son pays et le Mali, depuis plusieurs années.

L’ambassadeur du royaume des Pays Bas au Mali, Jolke Oppewal et ses concitoyens basés en terre malienne, ont célébré le jeudi 27 avril dernier, la fête du roi Willem Alexander. L’événement qui s’est tenu à la résidence du diplomate néerlandais a enregistré la participation de plusieurs personnalités maliennes, dont le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop. Mettant à profit l’occasion, l’ambassadeur Jolke Oppewal a fait le point des efforts consentis par son pays dans le cadre de sa coopération avec le Mali. Qui selon lui date des années 1980. Mais après les événements survenus en mars 2012 au Mali, selon l’ambassadeur Jolke Oppewal, le rapport de coopération entre les deux pays a connu une évolution dans le secteur de la sécurité.

Et selon lui, aujourd’hui la stabilité, la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la migration irrégulière sont devenues des thèmes d’’intérêt commun pour l’Europe et les pays africains. Surtout sur le dossier de la migration qui selon lui, est sensible des deux côtés et très difficile à gérer. Mais pour lui, il est nécessaire que l’Europe et les pays Africains trouvent des pistes pour avancer dans ce dossier.

S’agissant de la sécurité de la lutte contre le terrorisme, le diplomate, Jolke Oppewal, a affirmé que son pays soutient le Mali au sein de la MINUSMA avec un contingent de près de trois cent soldats. Et d’après lui, les dépenses annuelles des Pays Bas à la Minusma sont plus que le double de ses contributions bilatérales d’aide au développement pour le Mali. Selon malgré les progrès enregistrés dans la mise-en-œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation, la situation sécuritaire reste toujours préoccupante, dans la partie nord et centre du Mali. « Il y a des cercles où l’Etat n’est plus présent. C’est crucial que l’Etat y revienne et que la population ait accès aux services sociaux de base. En absence de l’Etat, c’est le désespoir et le radicalisme qui vont s’installer » a-t-il déclaré.

Parmi ailleurs, il apprécié le fait le Mali dispose d’une politique nationale du genre ; et d’une loi pour promouvoir le genre dans les fonctions nominatives et électives à hauteur 30%. Et pour l’Ambassadeur Jolke Oppewal, 2018 sera une année cruciale pour le Mali. Et pour cause, c’est cette année que les prochaines présidentielles et législatives auront lieu. Deux processus électorales qui dit-il, devra contribuer à renforcer la démocratie et la stabilité au Mali.

Bokoum Abdoul Momini