Le jeudi 29 juin dernier, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Général Salif Traoré et l’un des vice-présidents de la société Oberthur Technologies, Denis Langlois ont procédé à la pose de la première pierre de la nouvelle Direction de la Police des Frontières. Pour l’occasion une cérémonie a été organisée dans les locaux de la Direction Générale de la Police Nationale. C’était en présence du maire adjoint de la Commune IV, Abdallah Yattara,du Directeur Général de la Police Nationale, Moussa Ag Infahi et des Directeurs et Chefs de services rattachés au Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.

D’entrée de jeu, Denis Langlois, vice-président de la société ‘’Oberthur Technologies’’ non moins directeur de ‘’Mali Solution Numérique’’, a fait savoir qu’il y a un peu moins de 2 ans que l’Etat malien a signé un contrat de concession avec la société ‘’Oberthur Technologies’’ pour la fourniture d’un système informatisé de production de passeports au Mali. Selon lui, ce contrat prévoit aussi la construction d’un bâtiment de 3 étages de 700 m2 de surface,ayant vocation à accueillir au sein d’un édifice unique, les agents de la Direction de la Police des Frontières et ceux MSN. Pour lui, dans ce bâtiment, deux niveaux seront destinés aux services de la Direction de la Police des Frontières dont le rez-de-chaussée permettra l’accueil des demandeurs. En plus de cela dit-il, deux niveaux seront affectés à ‘’Mali Solution Numérique’’ pour l’activité de gestion des données et de personnalisation des passeports biométriques.

D’après lui, ce bâtiment va permettre un accueil confortable et un service modernisé au profit des citoyens. Et ce sera également un cadre de travail plus adapté aux agents de la Direction de la Police des Frontièresavec une communication simplifiée par l’utilisation des outils informatiques.

« Le regroupement dans un lieu unique des agents de la DPF et de ceux de MSN ne manquera pas d’améliorer la communication entre ces équipes. Ce qui permettra d’obtenir plus de diligence dans la personnalisation et la livraison des passeports », a expliqué Denis Langlois. Avant d’ajouter que la construction de cet immeuble fait partie du contrat de concession et que cet investissement d’OberthurTechnologies, d’un montant supérieur à 1 milliard 700 millions FCFA deviendra la propriété de l’Etat malien à la fin de la concession.

Pour sa part, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, GénéralSalif Traoré, dira que la construction de ce bâtiment est la matérialisation d’une volonté affichée de doter la Direction de la Police des Frontières d’un cadre idéal pour l’accomplissement de sa mission.

Partant des constats qu’il a faits, le ministre s’est dit convaincu que le partenariat dynamique entre son département et la société MSN demeure un gage de succès.A en croire le GénéralSalif Traoré, cela s’est déjà illustré avec le projet de passeport biométrique qui, pour lui, engendrera une réelle consolidation de l’état civil malien. Ce, d’autant qu’il utilise à plein temps, les données du RAVEC. Il a salué l’expertise de la société ‘’OberthurTechnologies’’qui a promptement apporté des réponses à certaines de leurs attentes.

Parlant du bâtiment, le ministre a promis de tout mettre en œuvre pour qu’il puisse sortir de terre le plus tôt possible afin que les agents de la Police des Frontières et leur partenaire MSN puissent avoir un meilleur cadre de travail. Mais aussi, pour que la population puisse avoir moins de souci à se faire quand elle vient pour chercher ce document.

A noter que les travaux de ce bâtiment doivent être réalisés dans un délai de 12 à 14 mois.

Fily Sissoko