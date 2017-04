Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce point de presse. Cette semaine, nous recevons le Gestionnaire de programme du Service de lutte anti-mines des Nations Unies, communément appelé UNMAS. Avant de répondre à vos questions, M. Philippe Renard vous présentera les activités de sa section, avec un accent particulier sur les prévisions de la célébration de la Journée internationale de la sensibilisation au problème des mines et l’assistance à la lutte anti-mines, marquée le 4 avril prochain. Avant de lui passer la parole, nous démarrons ce point de presse.

Les activités de la Direction

– Je commence d’abord par la visite de M. HervĂ© Ladsous, le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint aux opĂ©rations de maintien de la paix, effectuĂ©e du 17 au 19 mars Ă Bamako. Lors de cette visite, M. Ladsous a fait ses adieux aux autoritĂ©s maliennes, Ă la MINUSMA, Ă l’équipe pays des Nations Unies, aux acteurs internationaux, aux partenaires de la Mission et du gouvernement malien, ainsi qu’à la presse. L’objectif Ă©tait Ă©galement de prĂ©senter son successeur, M. Jean-Pierre Lacroix, qui prendra ses fonctions en avril prochain.

Vous pouvez trouver de plus amples détails sur les différentes rencontres effectuées lors de sa visite et les interviews accordées à la presse et à MIKADO FM sur notre site web et nos réseaux sociaux.

– Le 23 mars, le ReprĂ©sentant spĂ©cial du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral (RSSG) et Chef de la MINUSMA, Monsieur Mahamat Saleh Annadif, a reçu une dĂ©lĂ©gation composĂ©e de l’Ambassadeur des États-Unis au Mali, Monsieur Paul Folmsbee, et du Commandant adjoint d’AFRICOM et responsable des questions de coopĂ©ration civile et militaire, M. Alexander Laskaris. Les discussions ont, entre autres, portĂ© sur le processus de paix, le mandat de la MINUSMA et les dĂ©fis sĂ©curitaires ainsi que les dynamiques gĂ©opolitiques de la rĂ©gion.

– Le 24 mars, M. Annadif a rencontrĂ© au quartier gĂ©nĂ©ral de la MINUSMA l’Ambassadeur du SĂ©nĂ©gal au Mali, S.E.M. Assane N’Doye, pour discuter du processus de paix, du mandat de la MINUSMA, des dĂ©fis sĂ©curitaires au Mali et dans la rĂ©gion de l’Afrique de l’Ouest.

– Le 24 mars, M. Annadif a Ă©galement reçu une dĂ©lĂ©gation des Forces de DĂ©fense et de SĂ©curitĂ© du Togo. Les discussions ont Ă©tĂ© focalisĂ©es sur les modalitĂ©s pratiques du dĂ©ploiement d’un contiennent de police onusienne Togolaise (UNPOL) Ă MĂ©naka dans un proche dĂ©lai. Le RSSG a soulignĂ© la nĂ©cessitĂ© d’étendre les activitĂ©s opĂ©rationnelles des contingents UNPOL dans les rĂ©gions dans le but de lutter contre les crimes et activer la mise en Ĺ“uvre des accords de paix.

Â

Processus de paix

La Conférence d’Entente Nationale (CEN) a démarré le 27 mars dernier à Bamako en présence du Président de la République du Mali, S.E.M Ibrahim Boubacar Keïta, de représentants de groupes signataires de l’Accord de paix, de membres de la société civile et de groupes de femmes et de jeunes. Le Chef de la MINUSMA, M. Annadif, a pris part à la cérémonie d’ouverture.

La MINUSMA, membre de la médiation internationale, appuie et encourage toutes les parties engagées à poursuivre dans cette voie pour la mise en œuvre intégrale de l’Accord pour la paix et la réconciliation.

En prélude à la CEN, la MINUSMA a facilité l’organisation des séances préparatoires à Bamako et dans les régions du nord, y compris le soutien pour la participation des femmes et des jeunes. La MINUSMA a également assuré le transport des délégations des régions du nord vers Bamako pour leur participation à la CEN.

Nous vous invitons à écouter la couverture continue en direct assurée conjointement par Radio MIKADO FM, Radio Tamani et l’Union des Radiodiffusions et Télévisions Libre du Mali (URTEL) qui se sont associés pour assurer une large couverture de ces assises nationales. L’objectif est de permettre à tous les maliens et maliennes de vivre ce grand évènement, à travers les réseaux combinés de MIKADO FM (qui émet à Bamako, Gao, Mopti, Ménaka, Tombouctou, Kidal, Tessalit), et de Studio Tamani (60 radios partenaires affiliés à l’URTEL).

Â

Toujours sur le processus de paix :

La Commission Technique de Sécurité (CTS) a tenu les 22 et 23 mars derniers, sa 21ème session à Bamako sous la présidence du Commandant par intérim de la Force de la MINUSMA. A la suite de cette session, la CTS a formulé plusieurs recommandations dont, entre autres, des recommandations relatives au Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC). La CTS a, dans ce cadre, demandé au gouvernement de mettre en place dans les meilleurs délais les matériels des bataillons MOC de Kidal et Tombouctou (tentes, lits, tenues, etc.). Elle a demandé également aux trois parties signataires de fournir avant le mercredi 5 avril 2017 les listes de leurs personnels désignés pour les bataillons du MOC de Kidal et Tombouctou. A la CMA, elle a demandé de libérer sans délai le Camp 1 de Kidal en vue du démarrage des travaux de réhabilitation. Pour finir, la CTS a demandé au Comité de Suivi de l’Accord (CSA) de définir, en liaison avec les trois parties signataires, les modalités de prise en compte des groupes armés se réclamant de la CMA et de la Plateforme dans le processus de DDR, en particulier la désignation de leurs sites de cantonnement.

A noter que la 16ème session ordinaire du CSA se tiendra au CRES à Bamako les 3 et 4 avril prochain.

Â

Autorités intérimaires

Du 9 au 10 mars, s’est tenue le premier atelier de formation des autorités intérimaires et collèges transitionnels à Bamako. La Division des affaires civiles porte ce projet financé par le Fonds Fiduciaire pour la Paix et la Sécurité au Mali via une contribution de la Norvège, pour un montant global de plus de 229 millions FCFA.

Â

Processus DDR

Conformément à son mandat défini dans la résolution 2295, la MINUSMA appuie la mise en œuvre du processus de DDR par la construction de sites de cantonnement identifiés par les parties signataires de l’Accord et le financement de 2015 à 2016 de 44 projets de réduction de la violence communautaire (CVR). Ils sont réalisés au profit des populations voisines des sites de cantonnement de Ber, Likrakar, Tinadimata, Inagar et Lellehoye.

– C’est dans ce contexte que le 13 mars dernier, la MINUSMA, par le biais de sa Section de la RĂ©forme du Secteur de la SĂ©curitĂ© et du DĂ©sarmement, de la DĂ©mobilisation et la RĂ©insertion (RSS-DDR), a inaugurĂ© un projet d’insertion et de rĂ©habilitation des points d’eau, et d’amĂ©lioration des produits pastoraux dans la localitĂ© d’Alafia, dans la rĂ©gion de Tombouctou. 250 mĂ©nages vulnĂ©rables de la commune d’Alafia bĂ©nĂ©ficient de ce projet financĂ© par RSS-DDR Ă hauteur de 48 millions de Francs CFA.

Ce lien vous conduit à notre site pour plus d’informations :https://minusma.unmissions.org/tombouctou-la-minusma-soutien-des-m%C3%A9nages-vuln%C3%A9rables-dans-la-commune-dalafaia

– Le 17 mars, la Section RSS-DDR, a remis officiellement un autre projet CVR qui dote le village de Ber (rĂ©gion de Tombouctou) d’un système d’adduction d’eau potable, assistĂ© d’un système solaire de 21 panneaux, entièrement financĂ© par la Section RSS-DDR Ă hauteur de 63 millions de Francs CFA. Ce sont plus de 4000 personnes qui en sont les bĂ©nĂ©ficiaires directes.

Visitez notre site web et nos réseaux sociaux pour plus d’informations sur ce projet : https://minusma.unmissions.org/tombouctou-la-minusma-facilite-l%E2%80%99acc%C3%A8s-%C3%A0-l%E2%80%99eau-pour-plus-de-4000-personnes-%C3%A0-ber

– Dans la mĂŞme veine, le 23 mars, une dĂ©lĂ©gation de la MINUSMA, dont RSS-DDR, s’est rendue Ă Lelehoye, Ă 10 km au sud d’Ansongo, dans la commune de Bourra, pour remettre cinq projets communautaires de rĂ©duction de la violence (CVR), au bĂ©nĂ©fice des villages de Lelehoye et de Bentia. L’OIM est le partenaire d’exĂ©cution de ces projets CVR.

– Les projets CVR, financĂ©s par la RSS-DDR contribuent Ă prĂ©venir la violence et la criminalitĂ© chez les jeunes, mais aussi servent Ă rĂ©soudre les conflits entre agriculteurs et Ă©leveurs dans le Nord. A titre d’exemple, le 23 mars, une Ă©quipe mixte de la MINUSMA Ă Tombouctou a effectuĂ© une mission de monitoring de la situation sĂ©curitaire Ă Aglal, Ă 38 km de Tombouctou. Lors d’une rĂ©union avec des rĂ©sidents locaux, le chef du village a fait savoir que la rĂ©alisation du projet de Passage des animaux, complĂ©tĂ© un an plutĂ´t par RSS-DDR/Tombouctou, a contribuĂ© Ă l’absence de conflit entre agriculteurs et Ă©leveurs.

Â

SĂ©curisation

La Force

– Dans les rĂ©gions du nord, les activitĂ©s opĂ©rationnelles de la Force se sont intensifiĂ©es, de jour comme de nuit, par le biais de la sĂ©curisation des principales villes de la rĂ©gion Ă travers des postes de contrĂ´le et des patrouilles quotidiennes aĂ©riennes et terrestres et le contrĂ´le des principaux axes et renforcement des dispositifs sĂ©curitaires pour la protection des civils et de leurs biens.

– Patrouilles effectuĂ©es dans la pĂ©riode indiquĂ©e : 480

– Check-points tenu dans la pĂ©riode indiquĂ©e : 253

– Escortes effectuĂ©es dans la pĂ©riode indiquĂ©e : 071

Â

UNPOL

Au cours des deux dernières semaines, la Police a effectué 298 patrouilles comprenant généralement des patrouilles conjointes, pédestres, mixtes et des escortes, à Bamako, Gao, Kidal, Mopti, Tombouctou.

Au niveau du renforcement des capacités maliennes, la composante UNPOL continue d’apporter son appui par le renforcement des capacités des Forces de Défense et de Sécurité maliennes (FDSM) à Bamako et en région sur divers sujets. Ils sont plus d’une centaine d’éléments de divers corps des FDSM à suivre des stages cette semaine.

Le 20 mars, Ă Tombouctou, UNPOL a tenu une cĂ©rĂ©monie pour initier une formation de cinq jours sur la prĂ©vention de la violence Ă l’Ă©gard des femmes et des personnes vulnĂ©rables. Des participants de la gendarmerie locale, de la police, de la protection civile et d’autres composantes y participeront.

Le 24 mars, le Réseau des Femmes de la Police de la MINUSMA (RFPM) et l’unité Genre UNPOL ont animé à Bamako, une séance de sensibilisation sur le rôle de la femme au sein des forces de sécurité, au profit de cent dix (110) femmes élèves sous-officiers de la Gendarmerie Nationale et sept (07) femmes cadres gendarmes.

Â

Autonomisation des Femmes

L’Unité Genre de la MINUSMA a démarré le 7 mars dernier une série d’ateliers au profit de 440 femmes portant sur des éléments de compréhension de la mise en œuvre de l’Accord de Paix, les législations et procédures électorales et l’administration électorale, dans les régions du sud ainsi que dans celles du nord. Ce projet est financé via la contribution du Royaume-Uni au Fonds Fiduciaire pour la Paix et la Sécurité au Mali pour plus de 41 millions de Francs CFA. Sept (07) ateliers seront organisés avec le soutien de l’Unité Genre et le Cadre de Concertation des Femmes Politiques (CCFP), vers la fin avril à Ménaka, Taoudénit, Kayes, Gao, Koulikoro et Sikasso. Sur notre site web, vous trouverez les articles y relatifs :https://minusma.unmissions.org/la-minusma-renforce-les-capacit%C3%A9s-de-potentielles-candidates-aux-%C3%A9lections-des-collectivit%C3%A9s

Â

Stabilisation et relèvement

– Suite Ă l’effondrement d’une structure scolaire dans le village de Wabaria le 15 mars dernier, la Division de la Stabilisation et du Relèvement de la MINUSMA mettra dans les meilleurs dĂ©lais un projet Ă impact rapide pour la rĂ©habilitation de l’Ă©cole. Les Ă©tudes techniques et des coĂ»ts sont actuellement en cours.

– A Kidal, la MINUSMA a procĂ©dĂ©, le 13 mars dernier, Ă la remise officielle Ă la sociĂ©tĂ© civile des nouveaux locaux du Centre des Organisations de la rĂ©gion. La structure a Ă©tĂ© financĂ©e Ă hauteur de 45 millions de Francs CFA par la Mission onusienne Ă travers deux projets Ă impact rapide (QIPs) pilotĂ©s par l’ONG partenaire Assahssal (qui signifie “rĂ©alisation” en Tamasheq). L’objectif visĂ© est de mettre Ă la disposition des associations et organisations communautaires de base un local neuf et fonctionnel, afin de leur permettre de mener efficacement leurs activitĂ©s au profit des populations. Encore une fois, nous vous invitons Ă visiter notre site web :https://minusma.unmissions.org/kidal-un-nouveau-centre-des-organisations-de-la-soci%C3%A9t%C3%A9-civile-financ%C3%A9-par-la-minusma

– Enfin, le 29 mars, la Section des Affaires judiciaires a lancĂ© officiellement 2 projets Ă impact rapide, consistant en la sĂ©paration du quartier des femmes et des mineurs Ă la prison de SĂ©varĂ©, d’une part, et en l’amĂ©lioration des conditions de dĂ©tention de la maison d’arrĂŞt et de correction de Tenenkou, d’autre part. Les 2 projets reprĂ©sentent une enveloppe totale d’environ 51 millions de Francs CFA.

Avec cela je termine mon point de presse et si vous avez des questions, je suis à votre disposition avant de passer la parole à mon collègue, M. Philippe Renard, le Chef du Service de lutte anti-mines des Nations Unies au Mali, communément appelé UNMAS.

Porte-parole : Mme Radhia ACHOURI

Â