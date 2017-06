Tiénan COULIBALY est un enfant béni. A l’image du Professeur Dioncounda il s’est vraiment occupé de ses parents à Boré son village natal sur la route de Gao après Mopti. Dernier Ministre des finances sous le Général Moussa TRAORE, puis Ministre des finances ensuite Ministre du commerce pendant la transition dirigée par le Professeur Dioncounda TRAORE, il a été ensuite envoyé comme représentant du Mali auprès de la Banque Mondiale. Venu quelques jours avant la démission du Gouvernement Modibo III, en consultation pour le poste de Premier Ministre, il s’est retrouvé finalement au poste prestigieux de Ministre de la défense et des anciens combattants en avril 2017. Selon ses déclarations, il veut faire bouger les lignes afin que les FAMAS soient performantes. Ce qui lui vaut beaucoup de consultations et de séances de travail avec ses services centraux. C’est au cours du vote d’un texte de la loi de programmation militaire qu’il a dévoilé son projet devant la représentation nationale. A ce sujet, il a dit que le problème de l’armée malienne se situe au niveau du recrutement car pour lui lors des recrutements, les Ministres, les députés, les officiers ont leurs listes et exigent le recrutement sans concours des personnes dont les noms se trouvent sur les dites listes. Les désertions, les mauvais comportements, le manque d’esprit de combat, sont les tares de soldats recrutés par favoritisme. Tiénan en prononçant devant l’hémicycle ces grands mots, ne pouvait laisser les gens indifférents face à son ambition de redresseur des causes perdues. Ceux qui l’ont écouté dans ses déclarations se sont demandé s’il réussira là où ces prédécesseurs ont échoué ?

Dès ce jour des indiscrétions ont circulé comme quoi le Parti présidentiel était entrain d’imposé 400 candidats à recruter dans l’armée. Alerté, le journal SPHINX nous apprend qu’après la proclamation des résultats du concours de recrutement dans l’armée (5000 admis) que le RPM a recensé tous les candidats du parti qui avaient été écartés et le 22 mai dernier, le chef d’Etat-major avec l’aval du ministre, semble-t-il, a donné ordre à la commission de recrutement de réintégrer 475 personnes supplémentaires, tous militants du Parti des Tisserands.Cette manœuvre a été du pain béni pour certains membres de la commission qui ont pris 100 000F CFA aux autres candidats recalés pour les réintégrer.

Cette information est très grave et doit même amener le Ministre Tiéna COULIBALY a démissionné tout en donnant les raisons de cette démission. Au moment où ceux qui espéraient retrouver en lui un autre ‘’Monsieur Propre’’ ont vite fait de perdre leur désillusion ; car le népotisme persiste même sous Tiéna COULIBALY, du fait que l’appartenance au parti majoritaire reste toujours un facteur d’influence dans le recrutement, l’avancement, la mutation etc…, avec les résultats que cela va encore entrainer. Comment se fait-il que dans ce pays, les gens qualifiés d’honnêtes ne font jamais ce qu’ils disent avec dignité et à haute voix ?

Cela voudrait-t-il dire que même les 20 millions F CFA de fonds d’urgences sécuritaires sont logés désormais dans le coffre-fort personnel du nouveau ministre de la défense ? Le Ministre pour son honneur est invité à éclairer la lanterne des maliens.

Dia ! dia ! c’est comme cela toujours au Mali ?

Seydou DIARRA