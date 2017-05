Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi d’Orientation et de Programme Militaire (LOPM), le gouvernement du Mali à travers le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants a lancé au titre de l’année 2017, le recrutement d’un contingent de 5 000 hommes dans l’armée. Au cours d’une conférence de presse qu’il a animée le mardi 9 mai dernier, le directeur de la DIRPA, Colonel Diarran Koné a fait le point du processus de recrutement et annoncé la proclamation des résultats dans un proche délai.

Pour étoffer l’effectif des Forces Armées Maliennes (FAMAs), le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants a décidé de recruter un contingent de 5 000 hommes au titre de l’année 2017. Et cela conformément à l’esprit de la Loi d’Orientation et de Programmation Militaire (LOPM) qui prévoit le renforcement des capacités de l’armée en ressources humaines et en moyens logistiques pour mieux faire face aux enjeux de l’heure. C’est pour faire la lumière sur ce processus de recrutement que le directeur de la DIRPA (Direction de l’Information et des Relations Publiques de l’Armée) Colonel Diarran Koné a animé une conférence de presse le mardi 9 mai dernier. Face à plusieurs dizaines de journalistes, il a précisé que contrairement à une certaine époque, une instruction ferme a été donnée par la hiérarchie pour veiller sur la transparence autour du processus de recrutement. Et cela dit-il, pour éviter à l’armée de revivre les périodes sombres qu’elle a vécues en 2012.

A en croire le Colonel Diarran Koné, 60 136 dossiers de candidatures ont été déposés sur toute l’étendue du territoire national. Sur lesquelsprécise-t-il, seulement 9 273 dossiers ont été validés après examen et 50 863 dossiers rejetés pour cas de fraudes identitaires ou documentaires.

Selon lui, le tamis de la commission en charge de l’examen des dossiers a décelé plusieurs cas de cartes NINA falsifiées, des âges ne correspondant pas, des filiations incorrectes, des numéros de carte NINA incorrects, des cartes NINA appartenant à des personnes de sexe féminin détournées par des personnes de sexe masculin et vice-versa.

Le patron de la DIRPA, Colonel Diarran Koné a annoncé qu’après l’examen fastidieux des dossiers, les résultats de la première étape seront proclamés très prochainement. Et suivra ensuite, l’étape de la détermination des aptitudes : physique, morale, mentale, biologique médicale entre autres, par la Direction Centrale des Services de Santé des Armées (DCSSA) et la Direction des Sports Militaires (DSMIL). C’est au terme de toutes ces étapes précise-t-il, qu’aura lieu la sélection définitive des candidats pour la formation commune de base.

A noter que sur les 9 273 dossiers validés pour la première étape du processus de recrutement, 378 sont de Gao, 1 100 de Koulikoro, 457 pour Mopti, 1 144 pour Ségou, 1 872 pour Sikasso, 485 pour Kayes, 3706 pour Bamako et 131 pour Tombouctou.

Lassina NIANGALY