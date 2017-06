Dans une de notre parutions N° 170 du 30 Juin 2016, le Journal ‘’CARREFOUR’’ a fait une interview imaginaire dont le titre Ă©tait ‘’Modibo KEITA Ă IBK : Vous m’avez tuĂ©Â !’’ Â

Dans cette interview, feu Modibo KEITA avait posĂ©Â la question Ă IBK de savoir les raisons du dĂ©clin de l’empire Romains aprĂšs l’abdication du Roi Romulus AUGUSTULUS le 4 Septembre 476.

IBK a rĂ©pondu Ă feu Modibo KEITA, que plusieurs causes Ă©taient citĂ©es mais que c’est le manque de visions des diffĂ©rents empereurs qui se sont succĂ©dĂ© qui en est la principale cause. Modibo KEITA a Ă©tĂ© rassurĂ© effectivement qu’IBK a bel et bien obtenu Ă la Sorbonne PANTHEON de Paris, le diplĂŽme supĂ©rieur en Histoire des RĂ©gimes Politiques Antiques.

Egalement dans une interview imaginaire entre le PrĂ©sident IBK et le capitaine ‘’BAD’’ mort au combat avec ses 115 compagnons le 24 Janvier 2012, ce dernier imaginairement, avait appris que les dĂ©putĂ©s rebelles dĂ©serteurs rĂ©clamaient leurs arriĂ©rĂ©s de salaires et de primes de cessions de 2012 Ă 2016. Etant convaincu qu’IBK allait accepter cela, le Capitaine ‘’BAD’’ a donc priĂ© IBK de penser aux sorts de ses 115 compagnons et tous les soldats morts depuis cette date en mission commandĂ©es.

En rĂ©alitĂ©, notre objectif n’était pas d’écorcher le prĂ©sident IBK sur une quelconque manque de vision pour l’armĂ©e, mais à insister sur l’urgence avec laquelle, la loi de programmation militaire et la prise en charge des soldats morts en missions commandĂ©es et leurs ayant droits devraient ĂȘtre traitĂ©es. Pour nous, il y a plusieurs maniĂšres d’attirer l’attention des dirigeants sur les insuffisances de leur gouvernance dont des interviews imaginaires. Nos appels par ces interviews imaginaires ne sont pas tombĂ©s dans les oreilles d’un sourd. Cela est certain, car le nouveau texte relatif au statut gĂ©nĂ©ral des militaires vient d’ĂȘtre adoptĂ© par l’AssemblĂ©e Nationale par 106 voix pour et zĂ©ro voix contre. Ce texte vient combler les insuffisances que nous avons signalĂ©s dans nos interviews imaginaires.

Aux dires du rapporteur, le projet de loi apporte les Ă©lĂ©ments nouveaux comme l’extension du champ de la rĂ©serve opĂ©rationnelle aux personnels du contingent accomplissant le service militaire et aux personnels de la rĂ©serve appelĂ©e sous le drapeau ; la prise en compte des grades d’adjudant-chef major, de chef d’escadron, de chef de bataillon et d’élĂšve sous-officier dans la hiĂ©rarchie militaire ; la dĂ©finition du statut de combattant et d’ancien combattant ; la possibilitĂ© de tenir les conseils d’enquĂȘte et ou de discipline sur le thĂ©Ăątre des opĂ©rations ; la spĂ©cification de la durĂ©e au-delĂ de laquelle le dĂ©serteur est radiĂ© d’office ; la prise en compte du niveau d’enseignement supĂ©rieur dans la nomination du grade de gĂ©nĂ©ral ; la prĂ©cision du niveau hiĂ©rarchique de nomination des militaires du rang ; l’introduction de dispositions relatives Ă la protection du militaire dans l’exercice de ses fonctions et l’amĂ©lioration de ses conditions de vie ainsi que celles de ses ayants droit ; les sanctions et les rĂ©compenses.

Le prĂ©sident de la commission de DĂ©fense Nationale, de la sĂ©curitĂ© et de la protection civile, l’honorable Karim KEITA, s’est fĂ©licitĂ© de l’adoption de cette loi. Pour lui, dĂ©sormais chaque militaire dĂ©cĂ©dĂ© au front est promu au grade supĂ©rieur et recevra au bout de 3 mois, 12 mois de salaire comme capital dĂ©cĂšs sans compter les autres avantages.

Le ministre de la dĂ©fense et des Anciens combattants, TiĂ©na COULIBALY, a mis l’accent sur la nĂ©cessitĂ© de l’application de la LOPM. Il a Ă©galement insistĂ© sur le fait que l’armĂ©e sera dĂ©sormais mieux Ă©quipĂ©e, plus professionnelle et apte Ă accomplir ses missions convenablement. Cela n’est pas une nouvelle annonce en la matiĂšre. Depuis 2015, les FAMAS attendent sans rien voir venir. Dans ces textes de motivations de nos diffĂ©rents articles, nous avions demandĂ© Ă ce que cette mission prĂ©paratoire pour nos soldats qui n’a que trop durĂ© soit confiĂ©e Ă la Commission DĂ©fense et SĂ©curitĂ© de l’AssemblĂ©e Nationale. Nous osons croire que nos cris de dĂ©tresse pour sauver l’honneur et la dignitĂ© des soldats en missions commandĂ©es et ceux morts ont Ă©tĂ© entendus par le chef suprĂȘme des armĂ©es. Voici que la presse est nĂ©cessaire souvent pour rappeler nos gouvernants Ă leur devoir. Bravo donc Ă IBK pour nous avoir entendu !

Badou S KobaÂ