La Direction Générale de la Protection Civile a organisé le mercredi 17 mai dernier, une conférence de presse dans ses locaux sur « les réformes importantes à la Protection Civile de 2015 à nos jours ». Cette conférence était animée par le Directeur Général, Colonel Seydou Doumbia entouré de ses collaborateurs pour la circonstance.

D’entrée de jeu, le Directeur Général de la Protection Civile, Colonel Seydou Doumbia est revenu sur la création et les missions de la Protection Civile.

Selon lui, dans le cadre de l’exécution de ses missions de prévention, de préparation et de réponse aux accidents, aux sinistres et catastrophes, la Direction Générale de la Protection Civile œuvre à garantir non seulement un meilleur cadre de vie, mais également à assurer la protection des populations sur toute l’étendue du territoire national.

Les performances accrues d’année en année

A ce titre dit-il, de 2015 au 1er trimestre 2017, les unités de la protection civile ont effectué les interventions suivantes : 13.771 interventions en 2015 pour secourir et assister 20.304 personnes, 14.972 en 2016 pour assister et secourir 22.325 victimes et 4.085 interventions pour le 1er trimestre 2017 pour assister et secourir 5.427 personnes. Par ces chiffres dit-il, il constate de manière croissante, le nombre des intervenions des unités de la protection civile d’année en année, de même que le nombre de personnes secourues.

Pour lui, ces performances accrues d’année en année illustrent à suffisance la montée en puissance de la Protection Civile. Et aussi, elles constituent une partie des résultats tangibles des réformes importantes enclenchées au sein de la Protection civile. Laquelle est en pleine expansion de nos jours.

A en croire le Colonel Seydou Doumbia, il est difficile d’apprécier les réformes importantes à la Protection Civile de 2015 à jours à leur juste valeur. Car dit-il, si l’on peut quantifier le nombre de véhicules et autres engins reçus, les unités construites ou réhabilitées, il est impossible de mesurer l’impact positif de ces changements sur le moral de la troupe.

Mais d’après le DG, ces changements sont perceptibles dans tous les domaines de la vie du sapeur-pompier, au point que certains les qualifient comme une véritable révolution à la Protection civile. A titre illustratif, il a cité quelques aspects de ces réformes qui s’inscrivent en droite ligne dans le processus global de Réforme du Secteur de la Sécurité, notamment son volet consacré aux Services de Sécurité et de la Protection civile.

Sur le plan de l’encadrement institutionnel, il a fait savoir que de 2015 à nos jours, la Protection civile a bénéficié d’un meilleur encadrement institutionnel grâce à l’adoption de certains textes majeurs dont une Loi, 12 Décrets, 15 Arrêtés et autant de Décisions ministériels.

Sur le plan de la restructuration du service, le DG dira que la protection civile a connu d’importantes réformes structurelles qui ont porté sur la création de sept (7) nouvelles sous-directions ou services et trois (3) nouvelles Directions Régionales.

Sur le plan du renforcement des capacités opérationnelles, il a reconnu que les améliorations ont porté sur le personnel, les équipements et les infrastructures.

Protection Civile, un Corps en pleine montée en puissance

Toujours selon le Colonel Seydou Doumbia, la Protection Civile comprend aujourd’hui quatre (4) Corps à savoir le Corps des administrateurs, le Corps des techniciens, le Corps des agents techniques et les Sapeurs-pompiers. Il a précisé que l’effectif global est d’environ 1700 éléments dont 12% de personnel féminin. A cela s’ajoutent 500 élèves Sapeurs-pompiers recrutés en 2015-2016 et le recrutement en cours de 350 autres élèves fonctionnaires de la Protection civile.

Par ailleurs le Colonel Seydou Doumbia a souligné les innovations intervenues dans le processus de recrutement en cours. Il s’agit de l’introduction de la carte NINA parmi les documents de candidature, l’appui conseil de la composante Police de la MINUSMA et l’élargissement des lieux de dépôt des dossiers de candidature, etc.

Aux dires du DG, de 2015 à nos jours, 710 fonctionnaires de la Protection civile ont bénéficié de formations dans tous les domaines de leurs activités tant au Mali qu’à l’étranger. Et le personnel a également bénéficié de dotations individuelles conséquentes et de l’adoption du décret octroyant des primes et indemnités aux fonctionnaires de la Protection civile.

Sur le plan équipement dit-il, la Direction Générale de la Protection civile a bénéficié de 24 véhicules dont des ambulances, des engins incendie, des camions de transport pour le personnel. Mais également de 13 motos, 2 Zodiacs, 2 pirogues à moteur, 7 groupes électrogènes et des matériels divers.

Sur le plan des infrastructures, il a signalé l’ouverture de 4 nouveaux Centres de Secours à savoir : les Centres de Secours des 1008 logements, de Kati, de Kabala et de Kita. Et celui de San qui devra suivre dans les prochains jours.

En outre, il a parlé de la construction en cours d’une infirmerie à la Direction Régionale de la Protection civile de Gao, la rénovation des Centres de Secours de Dravéla, de Sogoniko, de Ségou, de Mopti et de Tombouctou.

L’arbre ne devant pas cacher la forêt, le DG Colonel Seydou Doumbia dira que malgré ce tableau reluisant qu’il a présenté, la Protection civile malienne connait aujourd’hui quelques insuffisances qui méritent d’être prises en compte afin de rendre le service encore plus performant. Il s’agit de l’insuffisance des effectifs, des formations, des infrastructures, des équipements, etc….

Comme perspectives, il a cité la réhabilitation des unités en état de dégradation, la poursuite du maillage du territoire par la création de plus d’unités d’intervention, la poursuite de l’entretien et le développement des rapports de coopération de la Protection Civile avec des partenaires…

Fily Sissoko