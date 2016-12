Le Foyer de l’Aviateur a abrité le jeudi 29 décembre 2016, la session ordinaire annuelle et statutaire de l’Assemblée Générale 2016 de la mutuelle de l’Aviateur. Cette session était placée sous le signe du changement de comportement et de mentalité, à travers un processus de collaboration mutuelle, enclenché par le CA-MUTAV en vue de consolider et de sauvegarder davantage les liens d’entraide de concorde et de solidarité entre mutualistes de l’Armée de l’Air en particulier et ceux du mouvement mutualiste malien en général. C’était sous la présidence du Chef d’Etat Major de l’Armée de l’Air, Col Major Souleymane Bamba, du Président du Conseil d’Administration de la Mutualité de l’Aviateur, Lt-Col Cheick Oumar Touré. Des Officiers, Sous Officiers et militaires du Rang de l’Armée de l’Air ainsi que le représentant de l’Union Technique de la Mutualité Malienne, de la CANAM et des Pharmacies partenaires.

Prenant la parole, le PCA de la mutualité de l’Aviateur, Lieutenant Colonel Cheick Oumar Touré dira que la Mutuelle de l’Aviateur fût créée sur fonds baptismaux de l’entraide et de la solidarité, d’abord sous forme d’association le 16 mars 2014. Cette association obtint son agrément et fut régie en mutuelle suivant la décision n°0041/ MDSSPA-SG du 16 mars 2004 et inscrite sous le n°MF-MN/2004-000032 dans le Répertoire National des Mutuelles et Groupements Mutualistes du Mali. Aussi, dit-il, la mutuelle de l’Aviateur a comme objectif de promouvoir pour tous ses membres une culture de solidarité de prévoyance et d’entraide. Cependant il a fait savoir que la bataille nouvelle est celle de la pérennisation de la Prestation Santé et son financement ou subventionnement par l’Etat.

Mais aussi la relecture du statut et règlement intérieur de la MUTAV conformément à l’esprit de l’Atelier de N’Tambacoro et la possibilité de conventionnement de la Polyclinique Internationale de Rabat pour les futures cas d’évacuation de maladies compliquées et difficilement soignables par nos structures sanitaires souvent limitées.

De son côté, le Chef d’Etat Major de l’Armée de l’Air, Col Major Souleymane Bamba a apprécié cet exercice qui se porte sur un organisme d’intérêt privée. Selon lui, la mutuelle de l’Aviateur tient ses promesses et est engagé dans une transformation importante. Et la tenue de cette session marque un signe de vitalité sans cesse croissante de la Mutuelle de l’Aviateur qui fait la fierté des Aviateurs au regard de ses différends prestations. Il a aussi annoncé très prochainement une convention entre notre pays et la Polyclinique Internationale de Rabat.

Sidiki Dembélé