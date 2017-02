Dans le cadre du renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité maliennes, le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants a lancé une opération de recrutement de 5000 éléments au compte de différents corps. Parmi les pièces à inclure dans les dossiers de candidature, certains proviennent des tribunaux. Il s’agit du certificat de nationalité et du casier judiciaire. Mais compte tenu de la grève illimitée des magistrats et pour ne pas compromettre le processus en cours, il a été décidé par les services chargés du recrutement d’accepter les dossiers sans les pièces délivrées par les services judicaires.

Selon un communiqué du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants, l’objectif de cette opération de recrutement est de reconstituer une armée véritablement nationale incluant les fils de toutes catégories, répondant aux critères fondés sur les aptitudes physiques et morales, sur l’engagement individuel et le patriotisme. Pour créer les conditions normales de ce recrutement, poursuit le communiqué, le département a pris des mesures et défini des critères de sélection qui visent à moraliser le processus, à le rendre transparent. Il s’agit de mettre le processus du recrutement à l’abri des interventions intempestives et autres pratiques inacceptables dans le choix des hommes et des femmes qui auront la responsabilité de défendre la nation.

Comme mesures, le département a cité la décentralisation du recrutement pour une participation effective de tous. Et invité tous les acteurs à s’inscrire dans cette dynamique qui contribuera, selon le communiqué, à redonner confiance à l’institution militaire et à rassurer les populations quant à la volonté et la capacité des FAMas à sécuriser et à défendre l’intégrité territoriale.

La date de clôture des dépôts de dossiers fixée au 9 février 2017

Les dépôts de dossiers de candidature qui ont commencé le jeudi 26 janvier dernier prendront fin le jeudi 9 février prochain. Les dossiers sont à déposer dans les différents centres régionaux et du District de Bamako.

Nous nous sommes rendus hier lundi 30 janvier à la Gendarmerie de Kalabancoro, un centre de dépôt pour constater les conditions dans lesquelles cela se passe. D’après des informations recueillies sur place, certains candidats étaient là-bas depuis 3 heures du matin dans l’espoir de pouvoir déposer leurs dossiers.

Spéculation autour du récépissé de la carte Nina

Parmi les pièces à fournir pour la constitution des dossiers de candidature figure la copie de la carte NINA. A défaut de cette carte, il est demandé aux candidats de se présenter au Centre de Traitement des Données de l’Etat Civil à Korofina, avec le récépissé d’enrôlement du RAVEC (Recensement Administratif à Vocation d’Etat Civil) pour le numéro NINA. C’est autour de cette pièce que les spéculations se font, car selon des informations recueillies auprès d’une commission mixte composée des différents corps de l’armée et qui siège dans la cour de la Gendarmerie de Kalabancoro pour étudier et recevoir les dossiers de candidature, certains agents du RAVEC seraient en train de vendre des faux récépissés à 25.000 FCFA même aux candidats non enrôlés dans le cadre du RAVEC. Et au niveau du service des dépôts, les agents vérifient les noms des candidats dans les machines s’ils sont enrôlés ou pas. Lorsque le candidat n’est pas enrôlé, son dossier est refusé d’office avec ce faux récépissé.

A notre passage, la commission était confrontée à ce problème car beaucoup de candidats se présentaient avec des faux récépissés sans qu’ils n’aient été enrôlés. Un des membres de cette commission a laissé entendre que les candidats enrôlés très récemment, c’est-à-dire à une semaine de la date de fin des dépôts (9 février) ont très peu de chances de pouvoir postuler compte tenu de la complexité du traitement du NINA.

Les dossiers acceptés sans les pièces délivrées par les services judicaires

Selon des informations recueillies sur place, compte tenu de la grève illimitée des magistrats en cours depuis le 9 janvier dernier, les dossiers de candidatures sont acceptés sans les pièces délivrées par les services judicaires. Il s’agit du certificat de nationalité et du casier judiciaire qui sont délivrés par les tribunaux. Les autres pièces à fournir sont l’attestation sur l’honneur de la nationalité malienne, deux certificats d’aptitude physique dont l’un à remplir par un médecin civil assermenté, un certificat de célibataire délivré par les mairies, une demandée timbrée à 200 FCFA, un extrait d’acte de naissance, 2 photos d’identité, etc…

Modibo Dolo