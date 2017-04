Le Sénégal, dans quelques jours, sera le plus gros contributeur en forces au sein de la Minusma. L’information a été confirmée mardi dernier, 4 avril 2017, par l’ambassadeur du Sénégal au Mali, Assane Ndoye, qui s’exprimait à l’occasion de la cérémonie officielle de célébration du 57è anniversaire de l’indépendance du Sénégal, en présence d’une délégation de trois ministres du Mali conduite par Mme Diarra Racky Talla.

Le Sénégal célèbre le 4 avril de chaque année l’anniversaire de son indépendance et à cette occasion, une cérémonie est organisée par l’ambassadeur du Sénégal au Mali, Assane Ndoye, dans sa résidence de Badalabougou, en présence de nombreux invités de marque qui viennent s’ajouter à la Communauté sénégalaise du Mali. En dehors des membres du gouvernement, plusieurs députés et diplomates de pays ami du Sénégal ont marqué leur présence à cette fête. L’Honorable Soumaïla Cissé et chef de file de l’opposition, un habitué de cette fête à laquelle il est toujours présent, était aussi sur place. Tous les ingrédients étaient réunis pour que la fête fût belle. Et les petits plats trempés à la sauce de la terranga sénégalaise étaient mis dans les grands à cette occasion.

Lors de son allocution, l’ambassadeur du Sénégal au Mali, très en forme, a magnifié l’excellence des relations entre le Sénégal et le Mali, avant d’égrener une multitude de projets d’intérêts communs dont la réalisation est salutaire pour les deux pays qui constituent la même famille. C’est ainsi qu’il a souhaité que le projet Dakar-Bamako ferroviaire puisse être mis rapidement sur les rails, en rappelant que le président Macky Sall, qui vient de participer au forum sur l’émergence africaine, a rappelé la portée limitée de la route pour construire le développement et a donc plaidé pour la réalisation de projets de chemins de fer sur le continent. Son Excellence M. l’Ambassadeur précisera que le président de la République du Sénégal a défendu avec brio à Abidjan le projet du nouveau chemin de fer du corridor Bamako-Dakar, piloté par l’entreprise Dakar-Bamako ferroviaire. Avec l’éloquence qu’on lui reconnaît, Mme Diarra Racky Talla, très à l’aise, a fait un discours au nom du ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, qui était empêché. Après avoir rappelé «les liens multiséculaires qui lient les deux pays, voire les deux peuples» Mme Diarra Racky Talla rassurera l’ambassadeur du Sénégal que le Mali reste disponible et déterminé à œuvrer pour le renforcement de la fraternité entre le Sénégal et le Mali.

Rappelons que lors de son allocution, l’ambassadeur du Sénégal a mis un accent particulier sur l’arrivée très prochaine d’un nouveau contingent sénégalais à la Minusma. Il sera fort de 600 hommes. Le Sénégal deviendra ainsi le plus gros contributeur de troupes au niveau de la Minusma. En plus, deux hélicoptères accompagneront le contingent qui arrive dans quelques jours.

A.B. NIANG