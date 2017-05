Une loi a été votée en 2015 sur la protection civile qui aurait totalement reformé l’institution. Une vraie renaissance en somme.

Le DG de la protection civile (PC), Colonel Seydou Doumbia, a animé le mercredi 17 dernier une rencontre avec la presse pour exposer le bien fait des « reformes importantes de la protection civile depuis la loi de 2015 ». A L’écouter l’on a le vague sentiment qu’avant cette date-révolution de 2015, il n’existait de Protection Civile que de nom, A titre d’exemple, à la grande surprise générale, le corps des sapeurs-pompiers n’existait pas tout simplement. C’est la loi de 2015 qui l’a créé. Cela est d’autant plus croustillant que les bamakois raisonnent et s’expriment en terme de « pompiers » plus tôt que protection civile ».

En dehors de la révolution et des biens faits apportés par cette loi, les journalistes ont profité de l’aubaine pour poser des questions sur d’autres aspects de la vie des « pompiers » .Comme les derniers recrutements qui ont eu lieu l’année dernière et les erreurs qui les auraient émaillés. Le DG Doumbia a admis le fait que cela n’était pas impossible : « je ne peux dire non, qu’il n’y a pas eu. Mais nous avons tenu à respecter les procédures.»

A propos de ces recrutements, la PC retiendrait 500 éléments recrutés. Cinq cent en tout et pour tout. Et ce sont 19 000 postulants qui ont introduits leurs dossiers. Avec les faux lieux de naissance, des dates différentes d’une pièce à l’autre du même dossier, des vieillards âgés de 18 ans, etc. Certains ont même réussi à fournir des cartes NINA Falsifiées. Le Colonel Doumbia se demande encore comment ils ont fait. Mais le DG de la PC reste sur le sentier du combat contre cette manipulation comme un indien sioux : « ils nous trouveront sur leur chemin » fut son dernier mot sur ce thème.

La falsification de la carte NINA n’intéresse pas que la seule PC, mais toute la nation. Cette filière, car filière il y’a, il faut se donner tous les moyens pour la démanteler.

Tientiguiba DANTE