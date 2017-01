Welcome! Log into your account

Dans la même journée, en face même du poste de Gendarmerie de Boni, des hommes armés tirèrent sur un élu local. D’après nos sources, les gendarmes ont dû appeler en rescousse les militaires du poste le plus proche. Et ce sont ces derniers qui transportèrent le blessé vers le centre de santé. Malheureusement, le pauvre succomba à ses blessures.

C’est encore une embuscade tendue par des individus armés, non identifiés, qui fait pleurer des paisibles familles. Le jeudi 18 janvier, sur le tronçon reliant les localités de Goma – Coura et Diabaly, un convoi militaire en a fait les frais. Selon nos sources, les militaires ont déploré trois victimes dans leurs rangs. Il y aurait eu aussi parmi eux treize (13) blessés dont des cas graves. Le hic, c’est que les assaillants auraient emporté avec eux deux (2) véhicules militaires. Comme quoi la situation sécuritaire du pays serait aujourd’hui peu reluisante contrairement aux discours officiels qui ont toujours tendance à minimiser les dégâts. Au lieu de s’assumer, en donnant et dotant les forces de défense de moyens appropriés, ces derniers excellent plutôt dans l’autosatisfaction.

You are going to send email to