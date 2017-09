Pour une gendarmerie forte et proche des populations en faveur de la stabilité et la sécurité au Mali, se tient du 12 au 13 septembre 2017 au Grand hôtel de Bamako l’atelier de réflexion sur le concept de gendarmerie communautaire au Mali

-Maliweb.net- L’ambassadeur des Pays-Bas au Mali et le directeur général de la gendarmerie nationale ont coprésidé hier 12 septembre l’ouverture des travaux de l’atelier de réflexion sur le concept de gendarmerie communautaire au Mali initié par le Centre pour la sécurité , le développement et l’ état de droit (DCAF), représenté à l’occasion par Julie Puth Maramb. Pendant deux jours, les représentants du ministère de la sécurité et les cadres de la gendarmerie réfléchissent sur le concept de rapprocher la gendarmerie aux citoyens pour qu’elle puisse bien mener sa mission. Comme souligné par l’ambassadeur des Pays-Bas au Mali, cet atelier vient soutenir les reformes en matière de sécurité enclenchée par notre pays avec l’accompagnement de ses partenaires. L’ambassadeur des Pays –Bas tout comme le directeur général de la gendarmerie nationale, Col Major Siratigui dit Moro Sidibé, ont souligné les forces et insuffisances en matière sécuritaire du pays sans oublier le déficit de communication et de compréhension qu’existe entre les populations et les agents de sécurité. Aussi cet atelier va non seulement permettre de renforcer les capacités et compétence des forces de sécurité pour une meilleure coopération entre elles et les citoyens mais il est également le cadre pour les participants d’analyser les approches existants , d’identifier les actions prioritaires sur le court , moyen et long terme pour ensuite produire un document à soumettre aux autorités pour une politique en faveur d’une gendarmerie communautaire efficace.

Khadydiatou SANOGO