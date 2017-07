Pour venir en aide aux familles des militaires, le Gouvernement malien vient de créer une fondation pour la solidarité. C’est dans le but d’apporter aux forces armées et sécurité maliennes le soutien et la reconnaissance de la Nation.Â

Le Conseil des Ministres du jeudi 6 juillet dernier a adopté des projets de textes relatifs à la création, à l’organisation et aux modalités de fonctionnement de la Fondation pour la Solidarité.

La création de cette fondation pour la solidarité aux militaires répond à une préoccupation constante des plus hautes autorités nationales. Elle vise le réarmement moral des militaires et de leur apporter le soutien en guise de reconnaissance des services rendus à la Nation.

Ainsi, sur le Rapport du Ministre de la Solidarité et de l’Action Humanitaire, Hamadou Konaté, le Conseil des Ministres du jeudi 6 juillet 2017 a adopté des projets de textes relatifs à la création, à l’organisation et aux modalités de fonctionnement de la Fondation pour la Solidarité.

L’objectif de cette fondation sont entre autres aura été de contribuer au réarmement moral des troupes sur tous les fronts ; de manifester la reconnaissance de la Nation pour le sacrifice consenti par nos vaillants soldats; d’améliorer la couverture et la protection sociales ; d’apporter des appuis spécifiques aux éléments des forces armées et de sécurité ainsi qu’à leurs ayant droits ; de faciliter la reconversion et la réinsertion socioprofessionnelle des militaires réformés ; de participer à la mise en œuvre de la politique relative aux logements sociaux en faveur des militaires et de leurs ayant droits.

Rappelons que la création de cette fondation pour la solidarité en faveur des militaires, de leurs familles et de leurs ayant droits, est la concrétisation d’un engagement du Président de la République, pris à l’occasion de la célébration du 20 janvier 2017.

Il s’agit, à travers cette fondation, de venir en aide aux forces armées du Mali et à leurs familles en ces moments difficiles dus à la crise sécuritaire.

O.M