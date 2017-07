Célébrée tous les ans le 9 juin, la Direction Nationale des Archives du Mali (DNAM) a commémoré le 1er juillet dernier dans ses locaux, la 10ème édition de la Journée Internationale des Archives. Le thème de cette édition était : « archives, citoyenneté et inter culturalisme».La cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée par le secrétaire général du gouvernement, Mme Sanogo Aminata Mallé qui avait à ses côtés, le Directeur Général des Archives du Mali, M. Seydou Diabaté.

En effet, les archives constituent la mémoire des nations et des sociétés. Elles fondent leurs identités et sont un élément clé de la société de l’information. Le patrimoine archivistique constitue un témoignage considérable sur le développement économique, politique, social et culturel d’un pays.

Selon le secrétaire général du gouvernement, Mme Sanogo Aminata Mallé, le thème de cette année s’inscrit dans le cadre de la mission du Conseil International des Archives qui est d’encourager et de soutenir le développement des archives dans tous les pays tout en respectant leur diversité culturelle.

La commémoration de la Journée Internationale des Archives ajoute-t-elle, offre l’opportunité de sensibiliser les administrations et l’opinion publique sur l’importance des archives dans la gestion des affaires publiques. Elle est également un moment privilégiée de partage d’expériences et d’échanges entre les archivistes et les usagers.

« La célébration de cette journée témoigne de l’intérêt que le Premier ministre, chef du gouvernement, accorde à la modernisation de l’administration en général et les systèmes d’archives particulier », précise Mme Sanogo Aminata Mallé. Qui a souligné les efforts consentis par le gouvernement pour numériser et archiver le Journal officiel et classer les archives courantes et autres dossiers du secrétariat général du gouvernement.

« Cette œuvre gigantesque a été rendue possible grâce à l’appui technique et financier du bureau de la Coopération Suisse au Mali. La politique nationale des archives est en cours d’élaboration et des dispositions sont prises pour la numérisation des archives historiques du Mali », a annoncé le secrétaire général du gouvernement, Mme Sanogo Aminata Mallé.

Pour sa part, le Directeur Général des Archives du Mali, M. Seydou Diabaté a expliqué la raison du retard dans la célébration de la Journée Internationale des Archives au Mali.

« Nous allons célébrer cette journée avec un léger décalage de la date retenue par le Conseil International des Archives. Ce retard se justifie par des contraintes indépendantes de notre volonté », se justifie-t-il. Mais pour lui, cela ne fait rien pourvu qu’elle soit célébrée avec beaucoup plus d’éclat et de monde comme recommandé lors des précédentes éditions.

Adama Dao