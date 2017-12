Les œuvres de King Massassy plus connu sous le nom de Fototala sont parmi les grandes attractions de l’exposition panafricaine Afrotopia exposées au Musée national du Mali. Il est l’un des deux photographes maliens retenus parmi les 40 artistes.

On l’a connu musicien, comédien de théâtre et il porte le sobriquet King Massassy. Cet artiste à la coiffure dreed locks, barbu, teint noir aux allures décidés se nomme Lassine Coulibaly. Depuis quelques années, King Massassy porte un second sobriquet Fototala. Ne cherchez pas loin, le nom est familier dans le milieu de la photographie sur le plan national et international. Le travail qu’il a abattu lui a valu d’être retenu parmi les 40 projets d’artistes ou collectifs d’artistes de la 11e Biennale de la photographie de Bamako.

Dans la grande salle du Musée national du Mali, les œuvres de Fototala figurent parmi l’exposition panafricaine Afrotopia.

Intitulé « Archives Productives », la douzaine de tableaux de Fototala a vu d’œil d’un profane ne dit pas grand-chose. Pourtant, le jeune photographe est bien celui dont les œuvres crèvent les yeux tant par la qualité et le sens des œuvres.

Fototala présente des œuvres qui ont un lien avec le thème de l’édition Afrotopia. L’artiste prend en contrepied du misérabilisme souvent associé à l’Afrique. Il donne à voir les réussites et les enjeux du continent sans tomber dans la naïveté. Fototala dément ceux qui estiment que l’Afrique est à imaginer. « Non. Il existe déjà. Il faut le montrer aux yeux du monde », dit-il. « Ce sont les moteurs de l’Afrique. Il s’agit de ses gamins qui jouent dans les rues, ses femmes vendeurs de baignoires er sceaux en plastiques, ses réparateurs de télévision, ses soudeurs sous le soleil, les vendeurs de lunettes qui respirent la poussière à longueur de la journée à la quête du pain quotidien, ses transporteurs de casiers de poissons à vélo… Ce sont ces femmes et hommes qui se lèvent tous les jours très tôt pour bosser sans demander un copeck à qui que ce soit. Ils méritent nos respects et considération ».

« Archives Productives » s’inscrit dans une tradition de la photographie de studio malienne imitant la vie dynamique et inventive de Bamako.

Les photos exposées au Musée national du Mali ont été prise il y a environ 6 mois à Bamako« pendant que l’espace Blonba était en chantier. J’ai squatté un mur de Blonba pour faire mon travail », souligne Fototala.

La question revient à tout moment. Pourquoi King Massasy a brusquement abandonné la musique pour se consacrer à la photo ? La réponse de l’artiste est on ne peut plus clair « Je fais la photo depuis que je faisais la musique. Pour ses raisons, mon ami Amkoulel m’appelait : le chinois. Ce n’est pas une conversion mais la suite de ma carrière ».

Les expositions dans la grande salle du Musée national sont consacrées à l’art contemporain sous toutes ses formes (photographie, chalcographie, vidéo, peinture murale, etc.) Et abordent des sujets qui retracent le quotidien, le calvaire et touches différentes aspects de notre société. Elles favorisent ainsi une approche transdisciplinaire de ces différentes formes d’expression.

Amadou Sidibé/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :