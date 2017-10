Abdoulaye Idrissa Maïga, le Premier ministre du Mali a donné, le samedi 6 octobre dernier à l’hôtel Salam, le top départ de la première édition du Salon international du Mali( SIAMA). Ce grand rendez-vous, de l’artisanat malien, placé sous le parrainage du Maroc, que la capitale malienne va abriter du 18 au 20 novembre, verra la participation de 500 participants venus de par le monde, selon les organisateurs. Il est financé à hauteur de 250 millions de FCFA.

Le 1er salon international de l’artisanat du Mali se tiendra le mois prochain au Mali. Le coup d’envoi symbolique de l’événement a été donné le samedi dernier par le Premier ministre du Mali Abdoulaye Idrissa Maïga qui était accompagné, pour la circonstance, par plusieurs ministres dont celle en charge de l’artisanat et du tourisme Nina Wallet Intallou. C’était aussi en présence du représentant du parrain de l’événement l’ambassadeur du Maroc au Mali et de plusieurs personnalités. Selon Mamadou Minkoro Traoré, le président de la Chambre des métiers du Mali, c’est un vieux qui se réalise pour les artisans maliens car, dit-il, C’est un espace d’expression pour eux de montrer leurs talents cachés, leur génie et leur savoir faire. Pour Nina Wallet Intallou, la ministre de l’artisanat et du tourisme au Mali, ce salon inédit vise à « offrir à nos artisans un cadre national d’expression, de promotion et de commercialisation de leurs produits artisanaux ». Nina Wallet Intallou reste convaincue que le SIAMA, espace de promotion et de décision, servira d’espace pour mieux booster le secteur de l’ artisanat qui apporte 30 milliards de FCFA dans les caisses du trésor national et 12 milliards de par les impôts prélevés sur ses exportations. Ainsi pour la réussite du Salon, les petits plats ont été mis dans les grands. Financé à hauteur de 250 millions de FCFA, le Salon doit voir la participation de 500 artisans. La ministre de l’artisanat et du tourisme a aussi contribué à la prise en charge des frais de location des parcs d’expositions et des stands. Pour faciliter la partcipation des artisans, 2 millions de FCFA ont été mis à la disposition de chaque chambre des métiers et par région. Le district de Bamako n’est pas resté en reste. Chaque commune recevra 1 million de FCFA. Ce salon, à travers des expositions, des défilés de mode, de séances de dégustation…, sera l’occasion, selon les organisateurs, de valoriser les différentes facettes du savoir faire malien.

M.K. Diakité