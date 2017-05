Dans la cadre de la promotion de la culture Malienne, le chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Keita et son épouse, Mme Keita Aminata Maïga  ont pris part à la cérémonie d’ouverture du 4e forum mondial sur le dialogue interculturel  qui s’est tenue dans la capitale de l’Azerbaïdjanaise, Bakou  du 5 au 6 mai dernier.

Ce forum est organisé en marge du forum, le 2e  Forum académique des chaires UNESCO sur le dialogue interculturel et interreligieux et la 3e  réunion du Réseau international de la plateforme en ligne de la Route de la soie de l’UNESCO qui ont été abrité le 4  mai dernier.

En effet, Il est à savoir que le thème au cœur des débats lors de ce forum mondial interculturel était  « Le développement du dialogue interculturel : nouvelles opportunités pour la sécurité humaine, la paix et le développement durable ».  Qui a été débattu par des organisations internationales dans le cadre pour trouver des moyens aux problèmes sécuritaires humaines.

Cette adjonction a uni, plus de 120 pays et plus de 50 Organisations Non Gouvernementales, des Scientifiques, de Hauts Fonctionnaires d’Etat et de Gouvernement, des dirigeants des organisations internationales, des Présidents de parlement, des Ambassadeurs, plus de 30 Ministres figuraient aussi parmi les participants au forum et des Représentants de 39 organisations internationales.

En sommes toutes, la participation de son excellence Ibrahim Boubacar Keita visait surtout à montrer la diversité culturelle et historique pour que les autres pays découvrent les importances desdites culture de notre chère patrie.

Abdoul Karim Hadji SANGARE