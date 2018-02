Du 20 au 28 janvier 2018, Bamako, a vibré au rythme du Festival culturel Dogon (Ogobagna) axé sur la “Problématique des savoirs traditionnels en matière de santé“, à la place du Cinquantenaire.

Ce festival organisé par l’Association Ginna Dogon avait pour objectif de contribuer à la valorisation de l’art et de l’artisanat Dogon et de faciliter les échanges entre les artisans et le public.

La cérémonie d’ouverture était placée sous la présidence du ministre de la Culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo, en présence des leaders de l’association Ginna Dogon, des députés à l’Assemblée nationale et des ministres de la Culture du Burkina Faso et du Sénégal…

Le festival Ogobagna, initié en janvier 2015, est un événement annuel proposé par la commission technique des cadres de l’Association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon (Ginna Dogon). Cette association a été créée en 1991 en vue de la protection et de la promotion de la culture Dogon qui suscite depuis des millénaires l’admiration du monde entier.

Le festival visait surtout à rapprocher de la population citadine les éléments culturels du monde Dogon : en faisant une ouverture aux autres communautés avec lesquelles ce monde forme un tout sociologiquement et historiquement ancré.

Le festival a offert un cadre d’expression aux chercheurs, aux acteurs de la culture, de l’artisanat et du spectacle dans un décor campagnard et rural bâti de toutes pièces comme l’expression d’un pont entre deux mondes aux réalités accidentellement antagoniques.

Il a été donné au public l’opportunité de découvrir et de redécouvrir les prestations de troupes traditionnelles venues du pays dogon et d’ailleurs (sonrhaï, peul, bambara, arabe, touareg, malinké, bozo, etc.)

L’animation était essentiellement assurée par les artistes et les artisans dont ceux venus du pays Dogon. Le festival s’est déroulé à travers plusieurs activités que sont des conférences débats, une foire et exposition de l’artisanat malien, des prestations de masques, des consultations médicales traditionnelles, des concerts géants, des contes et légendes Dogon, la lutte traditionnelle.

Mme la ministre de la Culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo, a mis l’accent sur l’importance de la culture dans la société et invité les Maliens à valoriser de telle initiative qui est une porte d’excellence pour la culture malienne.

Assi de Diapé

