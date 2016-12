La salle Bazoumana Sissoko du Palais de la culture Amadou Hampâté Bâ, a abrité, le jeudi 08 décembre 2016, la cérémonie de la 3eme édition du spectacle des contes de la paix. L’objectif est de faire du conte une approche culturelle de la quête de la paix et de la réconciliation nationale au Mali. La rencontre a enregistré la présence de milliers d’enfants venus de différentes communes de Bamako et ailleurs, les responsables de la culture, le Secrétaire général du ministère de la Culture, Andogoly Guindo et les membres de son cabinet.

Le Conte définit comme « le message d’hier destiné à demain à travers aujourd’hui » par Amadou Hampâté BÂ, est un véritable moyen de sensibilisation des jeunes populations sur les enjeux de la cohésion sociale, aux fins, dans le long terme, d’éviter les crises similaires à celle que nous vivons aujourd’hui. C’est ainsi que le département de la Culture, suivant ses prérogatives, s’est attelé à mener des actions pour l’émergence d’une société malienne plus forte et stable, basée sur des valeurs de paix, de réconciliation nationale, de cohésion sociale et du vivre ensemble. D’où l’initiative d’organiser, depuis en 2014, le spectacle des contes de la paix par le ministère de la Culture via la Direction nationale de l’action culturelle (DNAC).

Ce projet contribue à valoriser le rôle et la place du conte dans nos sociétés, à encourager la pratique du conte à l’école et dans les foyers, à inculquer aux jeunes générations les principes fondamentaux du conte, à promouvoir les valeurs fondatrices de la nation malienne, à encourager le dialogue des cultures à travers le conte, à faire du conte un instrument de sensibilisation, d’information et d’éducation citoyenne au profit de la jeune génération.

Dans son discours inaugural, le secrétaire général du ministère de la Culture, Andogoly Guindo, a souligné que son département a multiplié les initiatives pour renforcer davantage sa contribution à l’édification d’une nouvelle société malienne à travers son action sur le patrimoine matériel à reconstruire et le patrimoine immatériel à conserver, valoriser et promouvoir. C’est aussi, ajout-il, dans cette logique que le ministère, sous l’impulsion de Madame N’DIAYE Ramatoulaye DIALLO, initie depuis 2014, le spectacle des contes de la Paix. Ce projet, s’inspirant des vertus et des avantages du conte, contribue à créer un cadre de dialogue inclusif, intercommunautaire et intergénérationnel, comme une alternative pour l’instauration progressive d’une culture de paix.

