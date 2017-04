La 4ème édition du festival international de Yanfolila ‘’nuits du Kamalen N’goni’’ se tient du 13 au 16 avril prochain à Yanfolila avec pour thème : le rôle de la culture dans la régionalisation. L’objectif du festival est de faire découvrir les jeunes talents de la musique et les instrumentistes du Wassoulou. Mais aussi, de créer un espace d’échanges et de convivialité entre tous les groupes d’artistes des villages du cercle de Yanfolila et les artistes du Wassoulou vivant à Bamako. Il s’agit également de promouvoir et valoriser le patrimoine culturel et artistique du Wassoulou en particulier et de la région de Sikasso et du Mali en général. Le commissaire dudit festival est Abdoul Berthé.

Les trois premières éditions du festival ont été une réussite totale. Le thème de la dernière édition était : « la culture est le chemin le plus court pour aller à l’intégration des peuples, pour renforcer la paix, la cohésion sociale et aussi pour renforcer le vivre ensemble ».

Le commissaire Abdoul Berthé a expliqué que l’objectif principal du festival reste la promotion du patrimoine matériel et immatériel des cercles de Yanfolila, Bougouni, Kolondiéba, en particulier et celles des autres de la région de Sikasso en général à travers les sonorités des musiques, danses, folklores ainsi que les sites touristiques. Pour lui, la région de Sikasso dispose d’un trésor culturel inestimable. Et les cercles de Yanfolila, Bougouni, Kolondiéba contribuent déjà au rayonnement international du patrimoine artistique et culturel du Mali. Selon lui, pour pérenniser et protéger ces patrimoines qui ne doivent pas disparaitre face à la machine infernale de la modernité, le Festival International ‘’nuits du Kamalen N’goni’’ s’est donné comme vocation, la dévotion de soutenir toutes les sonorités musicales africaines d’inspiration traditionnelle de quelques endroits quelles proviennent sur le continent.

Abdoul Berthé ajoutera que ce festival se donne comme mission principale, la contribution à la promotion des valeurs sociétales, du patrimoine historique, artistique, touristique et culturel. Cela, en lien avec les actions de protection de l’environnement, de regard au phénomène du changement climatique dans un milieu à forte dominance agricole.

Selon lui, les activités programmées pour cette 4ème édition sont entre autres, des concerts géants au Stade municipal de Yanfolila, une exposition des produits agricoles avec les femmes transformatrices agro-alimentaire de Bougouni, de Kolondiéba, de Koumantou, de Sikasso et de Yanfolila. S’y ajoutent des conférences-débats sur des thèmes variés et des visites sur les sites touristiques.

Enfin, il a exhorté les populations et les cadres et ressortissants de la localité à participer massivement à ce festival. Car pour lui, c’est un projet de développement qui demande l’implication de tous. Et ce festival d’après lui, sera une grande opportunité pour le développement du cercle de Yanfolila.

Aoua Traoré