Le festival international de films de Cannes célèbre cette année ses 70 ans. Ce festival est l’une des plus grandes rencontres des cinéastes et acteurs du cinéma du monde. Cette 70ème édition se déroulera du 17 au 28 mai prochain. Comme lors des précédentes éditions, notre compatriote Souleymane Cissé sera bel et bien au rendez-vous. Il est invité par le Comité d’organisation du festival. “Cette année, nous avons envie de retrouver un certain nombre d’amis qui ont contribué à l’histoire du festival. C’est pourquoi, nous serions très heureux de vous accueillir à nouveau à Cannes et d’avoir le plaisir de votre compagnie” a déclaré Thierry Frémaux, le Délégué Général du festival, dans une correspondance adressée à Souleymane Cissé.

Cette année, le cinéaste malien a décidé de rendre un vibrant hommage au Festival de Cannes à travers un film de 24 mn qu’il a réalisé dans les rues de ce grand rendez-vous du cinéma très animées. Il s’agit de Nyé ou l’œil du cyclone. “J’ai réalisé ce film pour faire un clin d’œil sur le festival de Cannes. Nous avons mis notre empreinte à ce festival. En réalisant ce film, j’invite aussi la jeune génération d’étudier et de prendre en mains les destinées de leur pays” précise le cinéaste.

En tout cas, Souleymane Cissé demeure et restera une grande personnalité du cinéma. Il fait aujourd’hui la fierté de la culture malienne. “J’ai participé à plusieurs éditions du Festival de Cannes. Ma première participation date de 1982. Dès lors, plusieurs de mes films ont été présentés à cette rencontre souvent en compétition. Il s’agit de Finyé, Waati, Minyé et Oka en 2015. Le plus important, c’est que le festival de Cannes ne censure pas. Tous les films sont les bienvenus. Voilà pourquoi, les organisateurs du festival de Cannes m’ont rendu un hommage à l’occasion de la 60ème édition où ma photo était en haut de l’affiche officielle” dira Souleymane Cissé.

A.B. HAÏDARA