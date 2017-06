Aissa Madiou Maiga a été découverte par le grand public de l’ORTM à travers les films ‘’Rois de Segou’’ et ‘’Dougoubassigui’’ ou elle a joué respectivement les rôles de la femme Djin de Djoncoloni et Nandy. Sans quoi, avec son Master en art dramatique du Centre multimédia Balla Fasseké Kouyaté, elle incarne une actrice extériorisant bien l’art qui anime son âme.

Elle pouvait gagner sa vie uniquement dans le mannequinat, grâce à ses traits de beauté nordiste issue du métissage d’un père sonrhaï et d’une mère peulh. Mais, consciente de ses potentialités artistiques, Aissa Madiou Maïga dès, l’acquisition de son baccalauréat, se soumet au concours d’entrée au Conservatoire des arts et métiers multimédias Balla Fasséké Kouyaté (CAMM-BFK) en section Art Dramatique (Théâtre) où elle en sort avec un MASTER. Cela après cinq années d’un cursus sans faute. Professionnelle, créative, elle s’adapte à tous les personnages à interpréter dans une œuvre théâtrale ou cinématographique. Ainsi de 2011 à nos jours, elle a pu jouer avec brio de nombreux rôles, faisant d’elle une valeur sûre du 7ème art malien.

Une présence constante sous les projecteurs !

Native de Diré dans la région de Tombouctou, Aissa, sur scène est comme une véritable perle du désert. Elle s’identifie par sa diction, l’émotivité qu’elle offre à ses spectateurs et la chaleur qu’elle dégage dans n’importe quel scénario.

«La responsabilité et le respect des principes du travail sont mes points forts dans ma carrière » reconnait-elle en elle-même.

Sa réussite dans une campagne de sensibilisation en 2011 de l’organisme ’’Handicap International’’ fut un parchemin pour elle d’intégrer le cercle des acteurs de cinéma malien. Ainsi, en mars 2012 elle intégrera l’équipe de tournage du célèbre feuilleton télévisé ‘’les Rois de Ségou’’, dans lequel elle joue le rôle de la femme djinn de Djoncoloni. Puis le film ‘’N’gunugunukan’’ réalisé par la fille de Souleymane Cissé, Soussaba Cissé. En 2013, elle prêtera son personnage à de nombreuses campagnes de sensibilisation et d’éducation de masse. Dont la publicité sur la réconciliation au Nord du Mali réalisé par l’ONG Démé-so, celles sur l’accord de Ouagadougou et des élections par l’USAID. A la même année elle sera actrice dans un court-métrage sur l’alcool réalisé par le Centre national de cinématographie du Mali (CNCM), avant de prendre le rôle de Nandy dans la sitcom ‘’Dougoubasigui’’ du grand réalisateur, Boubacar Sidibé.

Une carrière dédiée au retour de la Paix dans le pays !

Au-delà de ses prestations artistiques, Aissa Madiou Maïga, originaire du Nord du Mali, est préoccupée par le retour de la paix et de la stabilité dans cette partie du pays. C’est pourquoi elle estime que ce combat doit être l’œuvre de chacun et de tous, sans distinction d’ethnie ni de domaine d’activités, militaires comme artistes. D’ailleurs elle a réussi depuis 2013 à véhiculer ce message à travers un spectacle de théâtre sur la guerre, joué à l’Institut Français du Mali sur une mise en scène d’Eva Doumbia. Dans la même optique, en octobre et novembre 2016, sur une production de l’ « acte sept », elle a participé à une tournée de sensibilisation dans les régions de Segou, Mopti, Tombouctou et Gao sur la paix et la réconciliation au Mali. Et cette année elle a sillonné les régions de Koulikoro, Sikasso et Kayes y compris les cercles dans le cadre de la représentation d’une pièce, intitulée ‘’La lumière écrite’’ mise en scène par Adama Traoré de l’Acte sept. Auparavant elle a enchainé de nombreux festivals et rencontres théâtrales dans la sous-région. Au nombre desquels on peut citer : le Festival émergence de Niamey, la résidence de création théâtrale tenue à Hasahoun et à Lomé et le festival international de théâtre et d’art plastique(FITAP) au Togo avec une pièce de théâtre dénommée l’immigritude de Jean Paul Tooh Tooh du Bénin.

En plus de l’art dramatique, Aïssa a bénéficié de nombreuses formations, notamment celle sur le métier du journaliste reporter d’images (JRI) organisé par Ciné Droit Libre TV et Semfilms (2015) et l’ atelier d’initiation aux techniques du conte, organisé par le ministère de la Culture de l’Artisanat et du Tourisme du Mali et la direction nationale des Actions culturelles du Mali (DNAC). Sa dernière apparition sur scène date de mai 2017, lors du Festival Daoulaba à Koulikoro, où elle joué dans la pièce ‘’ Air Accord’’ d’Adama Traoré. Disponible et dévouée, Aissa Madiou Maiga est animée du désir de faire rayonner l’art et la culture du Mali à travers le monde.

Mimi Sanogo