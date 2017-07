La 11e édition de la Biennale Africaine de la Photographie se tiendra à Bamako du 02 Décembre 2017 au 31 Janvier 2018. En prélude à ce grand rendez-vous des photographes du continent, les organisateurs ont organisé une conférence de presse le jeudi 27 Juin 2017 au musée national du Mali afin d’éclairer la lanterne des journalistes sur l’état des préparatifs de la biennale.

Organisées par le ministère de la Culture du Mali et l’Institut Français, les rencontres de Bamako constituent la principale manifestation consacrée à la photographie contemporaine et aux nouvelles images en Afrique, a indiqué Samuel Sidibé, le directeur du Musée National du Mali et délégué général des rencontres de Bamako.

Il ajoutera que les rencontres de Bamako sont devenues un rendez-vous incontournables dans le calendrier des plus grands photographes d’Afrique et d’autres cieux qui veulent tous y participer de part son impact et qu’elles donnent une image positive au pays malgré la crise. Samuel a invité les décideurs à œuvrer pour la pérennité des rencontres de Bamako qui est en sa 11e édition tout en mentionnant que tout est en train d’être peaufiné afin d’accueillir les hôtes.

Marie-Ann Yemsi qui est la commissaire de cette 11e édition de la Biennale Africaine de la Photographie de Bamako a signalé que le thème choisi est « Afrotopia » qui selon elle est un thème emprunté au titre de l’ouvrage de l’intellectuel Sénégalais Felwine Sarr qui définit Afrotopia comme : « une utopie active qui se donne pout tâche de débusquer dans le réel africain les vastes espaces du possible et les féconder » cette édition invitera donc les artistes à évoquer la contribution africaine dans un monde qui impose de repenser les ressorts du futur ajoute-elle.

Marie-Ann Yemsi a noté que la commission d’organisation a sur sa table plus de 300 candidatures qu’ils doivent trier pour choisir les meilleures. Si Ouagadou est la capitale du cinéma africain, Conakry la capitale du livre, Bamako est bien la capitale de la photographie et tous les grands du continent rêvent de participer en cette biennale de la photographie africaine que la capitale des trois caïmans abrite depuis 11 ans.

Moussa Samba Diallo