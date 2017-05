Le groupe Canal+, leader de l’édition et de la distribution de bouquets de chaines télévisées en partenariat avec l’agence de production SENARII vient de lancer le tournage d’une série de télévision dans notre capitale dénommée “Bamako”. Cette série de 26 épisodes de 26 minutes raconte l’histoire d’un foyer polygame stable, une famille modèle dont la vie va basculer le jour où le chef de famille décide de prendre une troisième épouse qui a l’âge de ses enfants. L’annonce du tournage de cette série a été faite lors d’une conférence de presse organisée le 4 mai dernier, au siège du groupe Canal+.

La conférence était animée par Aziz Diallo, directeur général du Canal+ Mali, en présence de Jean Noël Bah, producteur et réalisateur de la série, de Toussaint Soro, délègue d’Air Côte d’ Ivoire, de Salif Traoré, secrétaire général de l’Union des cinéastes du Mali.

Dans son intervention, le Directeur général de Canal+ Mali a tout d’abord remercié les journalistes pour leur accompagnement, avant de souligner que son groupe soutient la création malienne. C’est pour cela qu’ils ont décidé d’accompagner la maison de production “Scenarii” dans le tournage, la production et la réalisation de cette belle série, “Bamako”. “Le but de notre accompagnement est de faire du Mali une référence en matière de divertissement audiovisuel en Afrique. Ce projet fait aussi la promotion de la culture et des talents maliens “, a-t-il ajouté.

Quant au réalisateur de la série, Jean Noël Bah, il a précisé qu’il s’agit d’un vieux projet muri depuis des années. “L’idée est partie de l’émigration. De plus en plus, les jeunes en Afrique n’ont plus foi aux politiques, en leurs capitales. Du coup, ils s’engagent dans ce voyage périlleux et on sait les conséquences qui en découlent. Nous voulons montrer à ces jeunes que dans chacune de nos villes, il y a des possibilités d’insertion. Il s’agit de montrer tout ce qu’il y a de beau dans nos capitales”, a-t-il précisé. En parlant de ladite série, le réalisateur expliquera qu’elle compte 26 épisodes de 26 minutes et parlera de la vie de Brahima, un vieux polygame stable dans son foyer, mais dont la vie va basculer quand il décide d’épouser une troisième femme qui a l’âge de ses enfants. Cette dernière sera la cible d’acharnement de la part de ses coépouses qui ne souhaitent que son départ. Mais il se trouve que la troisième épouse entretient aussi une relation amoureuse avec le neveu du vieux Brahima, son mari. Pour le choix du thème, il a précisé qu’il a été fait à partir d’une enquête menée à Bamako et sur des écrits dans la presse pour voir quel sujet de fait divers est fréquent.

Une centaine d’acteurs maliens, dont une quinzaine d’acteurs principaux recrutés lors d’un casting, participeront à la série. Le tournage qui a commencé le 4 mai dernier, durera deux mois environ. Le rôle principal est occupé par Fily Traoré, un acteur et comédien de talent qui a joué dans plusieurs films. Avant la diffusion sur les chaines Canal +, une avant-première sera projetée le 1ère juillet 2017 au Magic Ciné Babemba pour les fidèles clients du groupe Canal+ Mali.

M.TRAORE