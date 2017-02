Welcome! Log into your account

Organisé par le Ministère malien de la Culture, en partenariat avec ses ministères homologues de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso, ce festival contribuera à la consolidation de l’intégration et à la restauration d’une paix durable entre les populations des pays participants et amis invités, des vœux si chers au Président de la République, SEM Ibrahim Boubacar Keïta.

Du 09 au 11 février 2017, Sikasso abritera la 8 ème édition du Festival International « Triangle du Balafon » dont la cérémonie de lancement aura lieu le jeudi 09 février, à 14heures, au Stade Babemba Traoré. Cette rencontre culturelle autour du balafon regroupera le Mali, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. Sont invités à l’édition 2017, comme pays amis, le Sénégal et la Guinée Conakry.

You are going to send email to