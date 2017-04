Le rôle du Nko dans l’insertion socio professionnelle des jeunes, c’est le thème d’une rencontre organisée par la communauté NKO (forme d’écriture d’origine mandingue, créée en 1949 par Souleymane KANTE) en partenariat avec la société fratrie lignagère Mansarenna. L’événement a eu lieu le mardi 18 avril 2017, dans la grande salle de la maison des Ainés à Bamako.

Cette cérémonie consacre le début d’une initiative du Nko, visant à transférer l’esprit entrepreneurial d’une génération à une autre. Concrètement, cela veut dire que Nko a bien fait de voir la pertinence de créer un cadre où un certain nombre de jeunes entreprenants, dans des catégories diverses, sont répertoriés, formés et confiés à des Self Made Man, c’est-à-dire des personnes dites de référence, parties de rien pour devenir des AS.

Cette rencontre était si importante qu’elle a enregistré la préscience de sommités de notre pays. Les professeurs Amadou Dolo, Abdoulaye Niang, Adama KEITA, l’ancien ministre Modibo Kajoke et le grand maitre NKo Mahamoud BAMBA, sont à citer.

La marraine de la cérémonie, Mme SIMPARA Assitan KEITA, opératrice économique réputée, a rappelé l’objet de la rencontre. C’est de donner aux enfants le goût de l’entrepreneuriat, surtout que ce choix reste très difficile à réaliser car demandant autant le courage, la persévérance, la patience que le savoir faire. Elle en a profité pour donner des exemples de concitoyens, partis de rien pour devenir de sommités. Ces cas se trouvent aussi bien dans le milieu du commerce, de l’administration, l’élevage, dit – elle.

Tour à tour, les personnalités ci-haut citées ont apporté des éléments d’appuis aux propos de Mme SIMPARA. Comme pour dire que la réussite ne tombe pas du ciel et que la souffrance est mère de succès.

La cérémonie a pris une autre dimension lorsque trois rois traditionnels ont franchi le seuil de la salle de conférence. Ces rois sont venus du Benin, Côte d’ivoire et du Ghana. Ils sont au Mali dans le cadre de la promotion du Nko. Ils ont ainsi décidé de rehausser l’éclat de la cérémonie par leur présence combien remarquée.

La prestation musicale des chasseurs Donzo qui a clos la cérémonie, a fait monter la température dans une salle encore sous l’éclat des trois ROIS.

Seybou KEITA