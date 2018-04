Elle aura impressionnée son auditoire hier de son vivant. Aujourd’hui sept ans après sa disparition elle n’a toujours pas fini d’émouvoir le grand peuple du Mali.

Elle rêvait de lancer son premier album sur le marché mais hélas l’homme propose et Dieu dispose. La mort lui en a empêché d’aller au bout de son projet. L’Etoile filante de la musique malienne s’est éteinte le mercredi 21 décembre 2011 suite à un accident de circulation sur la route de Ségou. Aujourd’hui Gaoussou Diarra promoteur de Gaoudia Production nous revient avec cet album qui est à la fois un trésor digne de ce nom. On peut se dire que les génies passent parmi nous à la vitesse de la lumière. Généralement on se rend compte de leur savoir et savoir-faire que lorsqu’ils sont partis.

Selon Gaoussou Diarra promoteur de Gaoudia Production, Djeneba Koné fait bel et bien partie de cette catégorie d’artiste que notre pays mettra des siècles à garder dans les annales. Elle aurait été en vie, nos compatriotes parleraient autrement de la musique malienne. Mais hélas, la mort a fait son œuvre. Si une artiste manquera longtemps aux maliens c’est bien Djeneba Koné. Celle-là même qui a donné de l’allure à la comédie musicale de l’Opéra du Sahel interprété par les artistes maliens.

La cérémonie de lancement de cette œuvre musicale inédite aura l’allure d’un hommage à l’endroit de l’artiste disparue. Le samedi 6 avril 2018 de 16 heures à 18 heures l’espace culturel le « Dayimou » situé à Djelibougou recevra cette manifestation.

Cet album est une véritable balade au cœur de la création artistique. Les chansons en disent longs sur le talent de Djénéba Koné. Les maliens pourront également savourer la voix de monuments de la musique malienne dont Abdoulaye Diabaté et son fils Iba Diabaté et l’inimitable Mangala Camara. Personne ne peut écouter les chansons et rester indifférents devant la beauté de la voix, l’incroyable talent de Djeneba allié à son engagement.

En avant-goût de cette création musicale dans le morceau Bara, Djeneba Koné et Mangala Camara furent sages d’entonner en refrain cette superbe phrase mémorable : « Si tu viens sur cette terre fait du bien ». L’une et l’autre se sont révélés et nous aurons laissé en héritage le travail bienfait pendant leur existence. Enfin Djeneba Koné aura su merveilleusement réaliser avec brio l’album des décennies à venir au plus profond de sa tombe. Adieu l’artiste que les terres ocres du Mali emportent ton âme au paradis.

A E S

