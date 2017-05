En présence des représentants de l’Ambassade de France au Mali, du Pmu Mali (sponsor de l’évènement), des associations, d’artistes (Alou Sam, et Kléla Papa), parents, amis et connaissances des initiateurs de Séries Bamako, a eu lieu, le 21 mai 2017, au Palais de la culture Amadou Hampaté Bah, le lancement officiel du site internet dénommé «seriedessinée.com»et la mise en ligne des premières pages de la série dessinée : «la famille aux mille mensonges». Présenté par séries Bamako initié par Christophe Gautier et sa femme, Mme Gautier Assitan Kouyaté comme coordinatrice de «la famille aux milles mensonges».

Dans sa présentation du site seiredessinée.com, l’initiateur Gautier Christophe, a souligné la facilité par laquelle le site peut être consulté à travers les outils informatiques. Le site qui relate l’histoire des familles maliennes avec leurs mensonges, rebondissements, quiproquos, etc., dit Gautier, est loin pour nous de stigmatiser les familles, mais raconter les petites histoires des familles, raconter ce que vivent les gens dans les familles, pour faire rigoler ou pour faire rire les gens. On peut, dit-il, consulter aussi la page facebook du site dénommée : «la famille aux mille mensonges». Son avantage est que plusieurs personnes peuvent voir le site en même temps en partageant les pages avec les amis, etc. l’occasion aussi de faciliter au monde entier de visiter le site. Pour cette première semaine du site, c’est-à-dire, aujourd’hui, explique Gautier Christophe à l’endroit du public présent, vous aurez les huit premières pages. Et à partir d’aujourd’hui, poursuit-il, vous pourrez suivre la suite de l’histoire en raison de deux pages par jour. Le scenario est fait pour durer plusieurs mois. «C’est tout un feuilleton», indique Gautier Christophe. Nous avons choisi le Mali, dit-il, car je réside au Mali et marié à une malienne. «C’est donc un produit culturel malien», a indiqué l’initiateur du projet. La responsable du projet, Assitan Kouyaté, ce lancement auprès du grand public est capital pour eux. «Nous sommes conscients du défi qui nous attende. On compte sur vous tous (enfant, femmes, hommes, partenaires) pour nous aider à le relever», déclare Mme Gautier Assitan Kouyaté.

Hadama B. Fofana